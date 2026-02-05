Unul dintre cei mai longevivi primari de sector ai Capitalei, cunoscutul om de afaceri Robert Negoiţă, este suspectat de abuz în serviciu şi va fi dus la DNA imediat ce procurorii încheie percheziţiile începute în această dimineaţă.

Percheziţii sunt făcute şi la Primăria sectorului 3 dar şi la casa edilului. Cea de reşedinţă. Momentan Robert Negoiţă este la sediul primăriei. Cât despre acuzaţii, sunt grave. Ar fi asfalt şi construit drumuri fără documente legale. Unul dintre ele are un kilometru lungime şi ar fi fost făcut, în numai o săptămână, cu muncitorii primăriei. Totul în favoarea fratelui său, Ionuţ Negoiţă, care fix pe acel teren ar urma să ridice un ansamblu rezidenţial.

Şi neregulile continuă. Drumul ar fi fost construit chiar peste o magistrală de gaze care traversează terenul, spun surse din anchetă. Asta fără avizul Consiliului Local care potrivit legii era necesar. Primăria nu are dreptul legal să construiască drumul pe un teren privat, care nu este trecut în domeniul public.

Reacţia lui Robert Negoiţă

Articolul continuă după reclamă

Robert Negoiţă a avut o primă reacţie după ce procurorii DNA au efectuat percheziţii la Primăria Sectorului 3. Primarul Sectorului 3 nu consideră că a greşit în ceea ce a făcut. Totuşi, Negoiţă recunoaşte că a ocolit legea, dar a făcut-o pentru că Primăria Capitalei bloca documentaţia de urbanism.

"E o investigaţie. Procurorii trebuie să îşi facă treaba. Nu am altceva de comentat. Nu cred că am greşit. Dacă am greşit, vom vedea. Am construit mai multe drumuri pe proprietăţi private. Am construit drumurile pentru că trebuiau. E foarte mult trafic de străduțe. Varianta legală este să facem documentație de urbanism, să facem exproprieri şi după să construim. Dar avem urbanismul blocat la Primăria Capitalei.

Nu i-am creat fratelui meu un avantaj. I-am adus un deserviciu. Atâta vreme cât drumul pe care l-am construit este public e liber pentru to'i cetățenii. Faptul că nu I-am plătit contravaloare faptului că am ocupat spațiul respectiv, este un deserviciu. Este absolut greșită abordarea", a declarat Robert Negoiţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰