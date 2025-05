Marcel Ciolacu nu vrea să îşi asume singur eşecul alegerilor prezidenţiale. Cei mai mulţi membri ai partidului vor ca PSD să rămână în Opoziţie. Surse Observator, Marcel Ciolacu şi-ar dori să rămână preşedinte interimar al partidului până la organizarea unui nou Congres şi în acelaşi timp să preia şefia Camerei Deputaţilor. Dacă va găsi susţinere pentru acest plan, atunci Marcel Ciolacu ar fi cel care ar merge din partea PSD la Palatul Cotroceni atunci când Nicuşor Dan ar chema partidele la negocieri. Există şi varianta unei conduceri colective, dar şi instalarea unui alt preşedinte interimar provizoriu care nu ar trebui să candideze după.

Sunt lideri care spun că nu are sens să intre la guvernare cu PNL, USR şi UDMR pentru că în cazul ăsta s-ar împărţi ministerele la patru partide şi ar rămâne doar cu 3-4 ministere.

Sunt lideri care spun că politic e mult mai bine să stea în Opoziţie, să nu deconteze măsurile economice şi să controleze un Guvern PNL-USR-UDMR din Parlament.

Conducerea PSD se reuneşte, luni, într-o şedinţă informală la Vila Lac, pentru a discuta strategia cu care va intra în Consiliul Politic Naţional de marţi, în privinţa participării la viitoarea guvernare.

Demsie şi de la şefia Guvernului

Marcel Ciolacu și-a anunțat pe 5 mai, demisia din funcția de premier, în urma rezultatului turului I al alegerilor prezidențiale, când candidatul susținut de coaliția PSD - PNL - UDMR, Crin Antonescu, s-a clasat pe locul al III-lea, după George Simion și Nicușor Dan. "Am văzut votul românilor de ieri. Asta înseamnă că coaliția de guvernare nu are legitimitate, cel puțin în această componentă. Le-am propus colegilor mei ieșirea din coaliția de guvernare, care implicit duce la demisia mea din funcția de prim-ministru, lucru pe care o să-l fac după întâlnirea cu dumneavoastră. A doua decizie - la propunerea a foarte mulții colegi și cu experiență politică din interiorul partidului, am luat decizia de a nu susține public unul dintre cei doi candidati din turul 2. Fiecare simpatizant al Partidului Social-Democrat va vota cum dorește pe propria conștiință, un lucru care mi se pare corect. (...) Oricum mă schimba viitorul preşedinte. Va exista o viitoare coaliţie care va guverna", a declarat Marcel Ciolacu.

