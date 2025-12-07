Ciolacu, președinte al CJ Buzău: "Mulțumesc buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat"
Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, le-a mulțumit duminică buzoienilor pentru votul acordat. El este matematic câștigător, în condițiile în care conduce cu aproape 20.000 de voturi și mai sunt de numărat doar cu puțin peste 10.000.
"Voi ține foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria municipului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit și, de asemenea, mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicul Sărat, pentru că, după cum bine știm, există o problemă în acest moment în Râmnicu Sărat și, de asemenea, voi continua, așa cum am promis, să fac parteneriate, de această dată, cu mai multe UAT-uri, cu mai multe primării, pentru o viziune și o dezvoltare echitabilă în interiorul județului Buzău", a declarat Marcel Ciolacu, duminică seara.
"Mulțumesc mult încă o dată buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat", a adăugat el. Potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor, după numărarea voturilor din aproape 93% din secțiile de vot, Marcel Ciolacu are 51,77% și este urmat de Ștefăniță-Alin Avrămescu, cu 27,44%. Diferența dintre cei doi este de aproape 20.000 de voturi, în condițiile în care mai sunt de numărat cu peste 10.000 de voturi.
