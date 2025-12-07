Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, le-a mulțumit duminică buzoienilor pentru votul acordat. El este matematic câștigător, în condițiile în care conduce cu aproape 20.000 de voturi și mai sunt de numărat doar cu puțin peste 10.000.

- Ciolacu, președinte al CJ Buzău: "Mulțumesc buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat" - Hepta

"Voi ține foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria municipului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit și, de asemenea, mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicul Sărat, pentru că, după cum bine știm, există o problemă în acest moment în Râmnicu Sărat și, de asemenea, voi continua, așa cum am promis, să fac parteneriate, de această dată, cu mai multe UAT-uri, cu mai multe primării, pentru o viziune și o dezvoltare echitabilă în interiorul județului Buzău", a declarat Marcel Ciolacu, duminică seara.

"Mulțumesc mult încă o dată buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat", a adăugat el. Potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor, după numărarea voturilor din aproape 93% din secțiile de vot, Marcel Ciolacu are 51,77% și este urmat de Ștefăniță-Alin Avrămescu, cu 27,44%. Diferența dintre cei doi este de aproape 20.000 de voturi, în condițiile în care mai sunt de numărat cu peste 10.000 de voturi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰