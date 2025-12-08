Primăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primari

Sute de mii de români au fost chemaţi la vot şi în provincie. Locuitorii din 12 localităţi şi-au ales primarul, după ce postul a rămas vacant în urma unor decese, demisii sau incompatibilități. În judeţul Buzău miza a fost uriaşă pentru PSD. Marcel Ciolacu, fostul premier şi lider al partidului, a candidat şi a câştigat şefia Consiliului Județean.

Marcel Ciolacu a candidat pentru şansa de a rămâne în politica mare şi a câştigat. "Aş dori să mulţumesc, în primul rând buzoienilor, atât celor care m-au votat, cât şi celor care nu m-au votat, pentru faptul că au ieşit la vot", a declarat Marcel Ciolacu. Fostul premier a obţinut un număr dublu de voturi faţă de următorul clasat, candidatul partidului AUR. Principalul său contracandidat, un antreprenor susţinut de PNL şi USR, a ieşit pe locul al treilea.

Ciolacu, victorie detaşată

"Voi continua, cum am promis, să fac parteneriate, de această dată, cu mai multe UAT-euri, cu mai multe primării, pentru o viziune şi o dezvolare echitabilă în interiorul judeţului Buzău", a declarat Marcel Ciolacu. Postul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a rămas liber după ce titularul a fost nominalizat ca membru la Curtea Europeană de Conturi. "Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică: am venit acasă. Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare. Un ritm mai alert, are nevoie de experitză, experienţă, determinare şi foarte mult bun simţ", a declarat Marcel Ciolacu.

Prezenţa la vot la alegerile pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău a fost slabă, dar cei care au mers la urne au ştiut ce vor. La alegerile locale parţiale pentru primari au fost deschise aproape 500 de secţii de vot în 11 judeţe. În comuna Vânători din judeţul Iaşi, câştigător a ieşit candidatul PSD, chiar nepotul fostului edil, care a murit în urmă cu două luni din cauza unui infarct. "Să continue ce a făcut fostul primar. Cam toţi sunt buni, să fie sănătoşi şi să facă treabă bună", spune un bătrân.

Cum s-a votat în ţară

Locuitorii din Remetea, Bihor au avut de ales între un dascăl şi un antreprenor local. Iar favoritul a fost cel dintâi. Ionel Stelian Copil, profesor de matematică la bază, a reuşit să atragă mai mult de 70% dintre voturi. Fostul primar a ajuns la închisoare după ce a participat la o vânătoare ilegală în care un pădurar a fost împuşcat mortal. În comuna Mihai Eminescu din Botoşani, după tată a venit rândul fiicei să conducă primăria. Fata fostului primar, care şi-a dat demisia după ce a fost anchetat într-un dosar de luare de mită, a câştigat alegerile cu puţin peste 40% dintre voturi. Canditată din partea PSD, la fel ca tatăl său, aceasta lucra şi înainte la primărie, ca juristă.

Incidentele majore au lipsit. Un bărbat din judeţul Constanţa a fost, însă, amendat pentru că şi-a fotografiat buletinul de vot. "În jurul orei 9, un cetăţean a venit să-şi exprime votul. A luat buletinul, a intrat în cabină şi am auzit bliţul de 2-3 ori", a declarat Sebastian Şerbănescu, președinte secție votare. "Din greşeală am apăsat sau fotografiat buletinul şi atât. Altceva nu s-a întâmplat nimic. Aveam telefonul în mână şi am apăsat şi gata. O eroare", spune bărbatul prins. Aproape 400.000 de oameni din 11 judeţe au fost chemaţi ieri la urne la alegeri locale parţiale.

