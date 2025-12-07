Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Update Rezultate finale alegeri Consiliul Judeţean Buzău. Marcel Ciolacu obţine peste 50% din voturi

Rezultate Consiliul Judeţean Buzău, unde Marcel Ciolacu s-a înfruntat cu Avrămescu Ştefăniţă-Alin. Candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean, Marcel Ciolacu, a obţinut 51,97% din voturi la alegerile locale parţiale, după centralizarea a 100% din secţiile de vot din judeţ, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Pe locul doi se află candidatul AUR, Ştefan Avramescu - 27,03%, iar pe locul al treilea Mihai Răzvan Moraru, candidat al PNL-USR - 11,06%. 

de Alexandru Badea

la 07.12.2025 , 23:35
Marcel Ciolacu a candidat la şefia Consiliului Judeţean Buzău Marcel Ciolacu a candidat la şefia Consiliului Judeţean Buzău - Mediafax Foto / Andreea Alexandru

Rezultate alegeri Consiliul Judeţean Buzău în timp real

UPDATE 23:30 Situaţia voturilor după numărarea a 424 din totalul de 424 secţii arată:

Articolul continuă după reclamă
  • Marcel Ciolacu - 51,97%
  • Ştefăniţă Alin Avrămescu - 27,03%

UPDATE 23:00 Situaţia voturilor după numărarea a 420 din totalul de 424 de secţii arată că Marcel Ciolacu este pe primul loc, cu 51,98%, urmat de Avrămescu Ştefăniţă Alin, cu 27,15%.  

UPDATE 22:15 Situaţia voturilor după numărarea a 382 din totalul de 424 de secţii arată că Marcel Ciolacu este pe primul loc, cu 51,98%, urmat de Avrămescu Ştefăniţă Alin, cu 27,27%.  

UPDATE 21:55 La alegerile pentru Consiliul Judeţean Buzău, după numărarea voturilor din 269 de secţii din totalul de 424, Marcel Ciolacu este pe primul loc, cu 52,57%, urmat de Avrămescu Stefăniţă Alin, cu 27,84%.

Candidatul PSD este la Buzău fostul premier şi preşedinte al PSD Marcel Ciolacu.

Prezenţa la vot în judeţul Buzău a fost, la alegerile de duminică, puţin peste 24%.

S-au prezentat la urne, în total, 87.638 persoane, dintre care 1.845 au votat cu urna mobilă.

La alegerile de duminică s-a votat pentru primarul general al Capitalei, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru alegerea a 12 primari în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi comunele Remetea (judeţul Bihor), Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), Marga (judeţul Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (judeţul Constanţa), Şieu şi Poienile de sub Munte (judeţul Maramureş), Sopot (judeţul Dolj), Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), Vânători (judeţul Iaşi) şi Cârţa (judeţul Sibiu).

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

marcel ciolacu psd buzau alegeri consiliu judetean
Înapoi la Homepage
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei?
Observator » Ştiri politice » Rezultate finale alegeri Consiliul Judeţean Buzău. Marcel Ciolacu obţine peste 50% din voturi