Rezultate Consiliul Judeţean Buzău, unde Marcel Ciolacu s-a înfruntat cu Avrămescu Ştefăniţă-Alin. Candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean, Marcel Ciolacu, a obţinut 51,97% din voturi la alegerile locale parţiale, după centralizarea a 100% din secţiile de vot din judeţ, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Pe locul doi se află candidatul AUR, Ştefan Avramescu - 27,03%, iar pe locul al treilea Mihai Răzvan Moraru, candidat al PNL-USR - 11,06%.

Rezultate alegeri Consiliul Judeţean Buzău în timp real

UPDATE 23:30 Situaţia voturilor după numărarea a 424 din totalul de 424 secţii arată:

Marcel Ciolacu - 51,97%

- Ştefăniţă Alin Avrămescu - 27,03%

UPDATE 23:00 Situaţia voturilor după numărarea a 420 din totalul de 424 de secţii arată că Marcel Ciolacu este pe primul loc, cu 51,98%, urmat de Avrămescu Ştefăniţă Alin, cu 27,15%.

UPDATE 22:15 Situaţia voturilor după numărarea a 382 din totalul de 424 de secţii arată că Marcel Ciolacu este pe primul loc, cu 51,98%, urmat de Avrămescu Ştefăniţă Alin, cu 27,27%.

UPDATE 21:55 La alegerile pentru Consiliul Judeţean Buzău, după numărarea voturilor din 269 de secţii din totalul de 424, Marcel Ciolacu este pe primul loc, cu 52,57%, urmat de Avrămescu Stefăniţă Alin, cu 27,84%.

Candidatul PSD este la Buzău fostul premier şi preşedinte al PSD Marcel Ciolacu.

Prezenţa la vot în judeţul Buzău a fost, la alegerile de duminică, puţin peste 24%.

S-au prezentat la urne, în total, 87.638 persoane, dintre care 1.845 au votat cu urna mobilă.

La alegerile de duminică s-a votat pentru primarul general al Capitalei, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru alegerea a 12 primari în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi comunele Remetea (judeţul Bihor), Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), Marga (judeţul Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (judeţul Constanţa), Şieu şi Poienile de sub Munte (judeţul Maramureş), Sopot (judeţul Dolj), Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), Vânători (judeţul Iaşi) şi Cârţa (judeţul Sibiu).

