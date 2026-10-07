Surse: Luca Niculescu şi Sorin Grindeanu se vor întâlni joi. Urmează negocierile pentru Guvern

Luca Niculescu, desemnat pentru funcţia de premier, şi liderul PSD, Sorin Grindeanu, vor avea prima întrevedere joi, potrivit unor surse politice de la vârful PSD.

Surse: Luca Niculescu şi Sorin Grindeanu au avut o primă discuţie. Urmează negocierile pentru Guvern - Hepta

Potrivit surselor, detaliile unei întâlniri faţă în faţă urmează să fie stabilite miercuri, întrevederea fiind aşteptată cel mai probabil joi. La discuţii, reprezentanţii PSD vor să afle care sunt propunerile premierului desemnat pentru programul de guvernare şi pentru componenţa viitorului Cabinet. Social-democraţii îi vor prezenta, la rândul lor, propriile priorităţi şi condiţiile în care ar putea accepta intrarea la guvernare, conform acelorlaşi surse.

Dacă între cele două părţi vor exista puncte comune, negocierile vor continua prin noi întâlniri. Prima rundă de discuţii ar urma să fie axată în principal pe programul de guvernare, iar ulterior PSD va decide dacă va participa sau nu la viitorul Executiv. Decretul prin care Luca Niculescu a fost desemnat candidat pentru funcţia de prim-ministru a fost publicat marţi în Monitorul Oficial.

Luca Niculescu: "Zilele acestea elaborăm programul de guvernare"

"Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie", a scris premierul desemnat într-o postare pe Facebook.