Surse: PSD respinge propunerea lui Bolojan de guvern tehnocrat

PSD respinge varianta unui guvern tehnocrat și consideră că propunerea avansată de Ilie Bolojan are mai degrabă rolul de a prelungi blocajul politic, susțin surse de la vârful partidului pentru Observator.

Social-democrații consideră că un guvern tehnocrat putea fi susținut în urmă cu aproximativ trei luni când a fost propus Tomac și spun că, în acest moment, soluția trebuie să fie un guvern minoritar PSD sau un Executiv construit în jurul partidului.

Potrivit surselor citate, PSD ar putea accepta inclusiv un premier tehnocrat, însă cu condiția ca acesta să formeze un guvern în care PSD să aibă miniștri. Una dintre variantele acceptate de social-democrați ar fi Alexandru Nazare.

La nivelul conducerii PSD se estimează că președintele Nicușor Dan va face în această săptămână o nouă desemnare pentru funcția de premier.

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Social-democrații consideră, de asemenea, că rectificarea bugetară nu poate fi făcută prin Parlament, întrucât o astfel de procedură ar genera un blocaj și mai mare.

În ceea ce privește numele vehiculat al lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, sursele din PSD susțin că această variantă nu mai este de actualitate și că nu este clar dacă acesta a fost consultat în privința unei eventuale nominalizări.

Surse de la vârful PSD susțin că social-democrații i-au propus lui Ilie Bolojan o înțelegere până la formarea guvernului ca să nu fie "jucaţi pe rând" de AUR care ar putea să îşi facă majorităţi cu liberalii sau cu social-democraţii astfel încât să îşi împinga agenda. Bolojan ar fi refuzat propunerea.

Bolojan: "Guvern de tehnocraţi, nu unul cu miniştri controlaţi din birourile PSD"

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că demisia sa ori a unor miniştri din Guvernul demis "nu ar face decât să accentueze criza" şi ar fi un lucru iresponsabil. El arată că o soluţie de deblocare, "departe de ideal, dar necesară", este un guvern neutru, format din tehnocraţi, cu obiective clare şi limitate, dar "un autentic guvern de tehnocraţi, nu unul cu miniştri controlaţi din birourile PSD". "Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpăţânare, ci lecţia fostei coaliţii: PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României şi îşi urmăreşte doar propriile interese clientelare", subliniază el.

"E timpul pentru decizii! Costurile iresponsabilităţii coaliţiei de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne şi externe, fără să pună nimic în loc, pot creşte în fiecare zi. Patru luni, cu atribuţii limitate, ne-am făcut datoria faţă de România. Şi ne-o vom face până la capăt! Provizoratul poate continua? Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români. În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanţarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual. Lipsa garanţiei că viitorul executiv va continua buna guvernare îngrijorează investitorii şi se poate reflecta în evaluarea ratingului de ţară", a arătat Ilie Bolojan, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.