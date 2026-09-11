Între timp, discuţiile pentru formarea Guvernului s-au blocat. Din nou. Pentru a câta oară? Nici nu mai ştim! Preşedintele Nicuşor Dan nu are garanţia că Luca Niculescu, ultima sa variantă de premier, va trece de Parlament. Aşa că le mai lasă partidelor o săptămână să găsească voturi. PSD, care vrea să dea majoritatea miniştrilor, are nevoie de voturi din partea AUR şi SOS. Dar în acest caz, nu mai poate conta pe sprijinul UDMR. Între timp, Ilie Bolojan propune un guvern de tranziţie, format exclusiv din tehnocraţi.

Sorin Grindeanu a expus planurile partidului în faţa tinerilor social-democraţi, adunaţi în tabăra de la Neptun.

"Interimatul monosprâncenat cu tineri frumoşi şi liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. Eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Însă PSD nu are voturile necesare pentru a forma un guvern social-democrat. Îi mai trebuie 106. Ceea ce înseamnă că şi în cazul în care adună voturi de la UDMR şi minorităţi, tot trebuie să conteze pe sprijin din partea parlamentarilor suveranişti. O variantă pe care UDMR o exclude.

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"Cu noi nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști", a transmis Kelemen Hunor. Poziţia preşedintelui UDMR l-a scos din sărite pe Sorin Grindeanu.

"Dar dacă s-ar forma în jurul PNL-ului acest guvern, mai votează UDMR-ul, având în vedere că PNL-ul în ultimele două luni a luat vreo 9 de la SOS, AUR, POT şi aşa mai departe?", a mai spus Sorin Grindeanu.

Premierul interimar vine cu altă variantă.

"Soluţia pe care am propus-o la începutul verii şi pe care o văd fezabilă, este să formăm un guvern de tranziţie, i-am spus. Un guvern de armistiţiu. Văd un guvern tehnocrat, în această formulă", a precizat Ilie Bolojan, premier interimar.

În aceste condiţii, soluţia luată în calcul de preşedintele Nicuşor Dan - un guvern condus de independentul Luca Niculescu - rămâne în aer. Doar Kelemen Hunor a recunoscut că a discutat această variantă cu preşedintele. În timp ce Grindeanu şi Bolojan afirmă că nu a fost luată în calcul.

Reporter: V-a propus vreun nume de premier independent, Luca Niculescu.

Grindeanu: Nu, nu.

"Deci nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii", a spus şi Ilie Bolojan.

Surse politice spun că preşedintele a amânat o eventuală nominalizare până pe 19 septembrie.