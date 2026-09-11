Băsescu: "Tandemul PSD-AUR se va instala la putere. Bolojan chiar favorizează acest lucru"

Fostul preşedinte Trauian Băsescu a comentat, vineri, ultimul sondaj de opinie, arătând că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii, prin Bolojan, chiar favorizează acest lucru. El a mai spus că PNL, care a crezut că l-a găsit pe Mesia, are o scădere consistentă faţă de primăvară şi se vede şi consolidarea AUR, ceea ce înseamnă că partidele tradiţionale chiar nu-şi fac treaba. Pur şi simplu, suntem la situaţia la care cetăţenii nu sunt păcăliţi, a subliniat Băsescu.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că cifrele ultimului sondaj de opinie nu pot fi citite decât cu îngrijorare. "Mă uit la cele două partide şi văd, cel puţin PNL-ul, care a crezut că l-a găsit pe Mesia să-i facă mari, are o scădere consistentă faţă de sondajul din primăvară, consolidarea AUR şi asta înseamnă că partidele tradiţionale chiar nu-şi fac treaba. Pur şi simplu, suntem la situaţia la care cetăţenii nu sunt păcăliţi. Îi vedeţi că toată ziua ies şi debitează discursurile inepte, crezând că îi păcălesc pe români. Vine Grindeanu şi spune cât de mult bine vrea să facă PSD-ul, dar nu-l lasă liberali, vine Bolojan cu inepţiile lui cu partide armistiţiu, cu termeni adesea absolut neconstituţionali. Oamenii ăştia nici măcar nu au vocabularul constituţional. Pur şi simplu, inventează termeni constituţionali, după mintea lor", a menţionat el.

AUR conduce în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare

Întrebat dacă nu ar putea ajunge PSD şi AUR să formeze împreună o majoritate, Băsescu a răspuns că e posibilă o astfel de variantă. "Eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii, prin Bolojan, chiar favorizează acest lucru şi nu se lasă mai prejos nici domnul preşedinte, care nu determinează un premier", a mai afirmat Traian Băsescu.

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AUR conduce în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu un avans de aproximativ 20 de procente faţă de următoarele două clasate - PSD şi PNL – care îşi dispută îndeaproape a doua poziţie, potrivit ultimei ediţii a Barometrului INSCOP Research, realizat în perioada 1 - 7 septembrie 2026.