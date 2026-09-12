Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan se căsătoresc azi. Cine sunt partenerii lor

Două evenimente importante au loc în acest weekend pentru mai multe figuri importante din administrația centrală. Astăzi, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește cu interpreta de muzică populară Maria Mihali, în Capitală. Tot în aceeași zi, Ana-Smărăndița Irina, șefa de cabinet a premierului interimar Ilie Bolojan, își unește destinul cu Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Cele două nunți ar urma să aducă laolaltă mai multe figuri importante din politica românească. Ilie Bolojan este așteptat la evenimentul organizat de șefa sa de cabinet, în timp ce la nunta lui Alexandru Nazare ar putea participa și președintele Nicușor Dan. Sorin Grindeanu nu va participa la niciuna dintre cele două evenimente.

Cine este viitoarea soţie a lui Alexandru Nazare

Maria Mihali are 30 de ani și este originară din Maramureș. A crescut în Baia Mare și și-a construit cariera în jurul muzicii populare și religioase. În repertoriul său se regăsesc cântece populare, colinde și piese de folk creștin. De-a lungul timpului, artista a participat la festivaluri și spectacole atât în România, cât și în străinătate.

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Logodnica lui Alexandru Nazare IG / Maria Mihali

Maria Mihali a colaborat mai mulți ani cu grupul folcloric Iza, iar în 2016 a câștigat Trofeul Festivalului de Folclor Lucreția Ciobanu, organizat la Sibiu.

Artista a absolvit şi Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și are un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor. Dar a ales să se dedice carierei artistice. În 2026, Maria Mihali a absolvit și Universitatea Națională de Muzică din București.

Logodnica lui Alexandru Nazare IG / Maria Mihali

Alexandru Nazare și Maria Mihali formează un cuplu de mai mulți ani. Cei doi au început să apară mai des împreună în spațiul public începând din 2024, iar în 2025 s-au logodit.

Sorin Grindeanu nu participă la nunta lui Nazare

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat deja că nu va participa la nunta lui Alexandru Nazare. Şeful social-democraţilor a fost întrebat vineri dacă Nazare ar putea reprezenta o variantă pentru funcția de premier. Înainte de a răspunde la întrebarea politică, liderul social-democrat i-a transmis acestuia o urare cu ocazia căsătoriei. "Îi doresc casă de piatră. Înțeleg că mâine (n.r. sâmbătă) are nunta. Din păcate nu pot să ajung. Îi doresc casă de piatră", a declarat Grindeanu.

Declarația vine într-o perioadă în care numele lui Alexandru Nazare este menționat în discuțiile privind viitorul Guvern.

Șefa de cabinet a lui Bolojan se căsătorește cu directorul Poștei Române

Tot pe 12 septembrie se căsătoresc și Ana-Smărăndița Irina, șefa de cabinet a premierului interimar Ilie Bolojan, şi Valentin Ștefan, şeful Poștei Române. Cei doi au ales județul Covasna pentru organizarea evenimentului, iar printre invitații așteptați se numără și Ilie Bolojan.

Ana-Smărăndița Irina ocupă în prezent funcția de șefă de cabinet a premierului interimar Ilie Bolojan. Ea a ajuns la Cancelaria şefului Executivului în vara anului 2025, când a fost numită în funcție cu rang de secretar de stat.

Logodnica lui Valentin Ştefan IG / Irina Smarandita

Înainte, activitatea sa profesională a fost legată inclusiv de Poșta Română. A lucrat în cadrul companiei începând din 2021, mai întâi în calitate de consilier al directorului general, iar ulterior a coordonat zona de strategie.

Ana-Smărăndița Irina a studiat Afaceri și Management la Birmingham City University și a lucrat anterior în sectorul bancar din Marea Britanie. În plan politic, aceasta a avut legături cu organizația de tineret a PNL și a ocupat o funcție de conducere în TNL Sector 1, scrie Antena 3 CNN.

Logodnica lui Valentin Ştefan IG / Irina Smarandita

Valentin Ștefan se află la conducerea Poștei Române din 2021. În mandatul său, compania a trecut printr-o serie de procese de restructurare, modernizare și eficientizare. Relația profesională dintre cei doi este mai veche, din perioada în care Ana-Smărăndița Irina lucra în cadrul companiei conduse de Valentin Ștefan.

Numele celor doi au mai apărut împreună în presă în contextul unei deplasări efectuate în Franța. În 2023, au existat acuzații potrivit cărora Ana-Smărăndița Irina și Valentin Ștefan ar fi mers împreună la Paris într-o călătorie suportată din fondurile companiei.

Conform informațiilor publicate la acea vreme de revista Unica, deplasarea din 8 martie 2023 fusese prezentată drept o delegație de serviciu la Ambasada României din Franța. În spațiul public au apărut însă critici și suspiciuni privind natura călătoriei.