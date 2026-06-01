Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, urmează să prezinte, luni, de la ora 22.00, ora României, "încălcările flagrante ale dreptului internaţional şi riscurile pe care le generează aceste acţiuni repetate ale Federaţiei Ruse", după ce o dronă s-a prăbuşit la Galaţi. Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte, pentru prima dată la solicitarea expresă a României.

- Ţoiu: "Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte la solicitarea expresă a României" - Facebook / Oana Ţoiu

"Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct. Voi prezenta de la ora locală 15.00 (22.00 ora României) încălcările flagrante ale dreptului internaţional şi riscurile pe care le generează aceste acţiuni repetate ale Federaţiei Ruse", a scris, luni, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte luni, la cererea României, ca urmare a incidentului de la Galaţi

Potrivit acesteia, "demersul României urmăreşte să aducă în atenţia comunităţii internaţionale consecinţele grave ale încălcării spaţiului aerian românesc şi necesitatea creşterii presiunii diplomatice pentru respectarea dreptului internaţional şi protejarea securităţii regionale". "Împreună cu partenerii din ONU, România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului şi o pace justă şi durabilă în Ucraina", a mai scris Ţoiu.

Articolul continuă după reclamă

Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte luni, la cererea României, ca urmare a incidentului de la Galaţi, unde o dronă de provenienţă rusească s-a prăbuşit pe un bloc şi a explodat, distrugând un apartament şi rănindu-i pe cei doi locatari. Convocarea Consiliului de Securitate a fost făcută în baza articolului din Carta ONU care prevede că acest for "poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰