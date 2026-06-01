Anunţul Kremlinului după ce Putin a cerut resturile dronei din Galaţi ca să facă ruşii "anchetă"

Kremlinul a anunţat luni că nu a primit răspuns la cererea adresată României de a examina resturile dronei care a lovit un bloc din Galaţi vinerea trecută. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat ieri seară că drona este, fără îndoială, una rusească, de tip Geran-2. Vladimir Putin a pus la îndoială că drona care s-a prăbușit în România este rusească și a cerut fragmente pentru a fi "examinată" de Moscova.

Kremlinul nu a primit nicio reacţie din partea Bucureştiului după ce preşedintele rus Vladimir Putin a cerut săptămâna trecută resturile dronei prăbuşite la Galaţi pentru a le examina, relatează TASS."Nu. Nu am primit nicio reacţie", a spus pentru agenţia rusă de stat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Vladimir Putin a declarat vinerea trecută că Rusia este gata să desfăşoare "o anchetă obiectivă" dacă îi vor fi transmise fragmentele dronei căzute, punând la îndoială faptul că drona este rusească. Teorii similare au fost răspândite în ultimele trei zile de propagandiştii ruşi pe reţelele sociale.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a publicat duminică poze cu resturile dronei care a lovit blocul din Galați. Şeful statului a spus că, pe baza concluziilor raportului tehnic finalizat de experţii români, drona este Geran-2, de proveniență rusească, iar rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților din NATO și UE.

A subliniat că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român.

"Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă", a transmis președintele.

Șeful statului a precizat că raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.

