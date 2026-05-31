Președintele Nicușor Dan afirmă, duminică, într-o postare în care publică imagini cu fragmente ale dronei prăbușite peste blocul din Galați și cu inscripțiile acesteia, că aparatul este "fără dubiu" de proveniență rusească. Șeful statului precizează că raportul tehnic și concluziile complete vor fi transmise de România către structurile specializate ale NATO și Uniunii Europene. Nicușor Dan avertizează, totodată, că "România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi".

Nicuşor Dan a publicat primele imagini cu drona prăbuşită în Galaţi: "Este Geran-2, de provenienţǎ ruseascǎ" - Sursa: Facebook/ Nicusor Dan

"Drona prǎbuşitǎ joi noapte la Galaţi este Geran-2, de provenienţǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice", a scris, duminică, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan, adăugând mai multe fotografii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Şeful statului explică faptul că pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice "ГЕРАН-2", iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă.

"Raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricaţie, inscripţiile tehnice, caracteristicile constructive şi materialele utilizate urmează acelaşi proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani. Analizele fizico-chimice au confirmat prezenţa aceloraşi tipuri de materiale şi combustibili identificaţi în mod repetat la aparate din această serie.

Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galaţi provin de la o dronă Geran-2 de provenienţă rusească", a adăugat preşedintele.

Nicuşor Dan apreciază că faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuinţe din România, provocând răniţi şi pagube materiale, "este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia".

"Siguranţa cetăţenilor români şi integritatea teritoriului naţional sunt obligaţii fundamentale ale statului român şi vor fi apărate cu toată fermitatea. Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaţilor noştri şi structurilor competente din cadrul NATO şi al Uniunii Europene.

România va continua să acţioneze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securităţii la frontiera estică a Alianţei şi pentru protejarea cetăţenilor săi", a mai declarat preşedintele.

Potrivit acestuia, "România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român".

O dronă a lovit, în noaptea de joi spre vineri, un bloc din Galaţi, o femeie şi fiul ei de 14 ani fiind răniţi.

Denisa Vladislav Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰