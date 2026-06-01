Romania a cerut în premieră o reuniune de urgenţă a ONU în cazul dronei ruseşti care a explodat pe blocul din Galaţi. Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte în seara aceasta la New York. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, va prezenta încălcările flagrante ale dreptului internaţional şi pericolele care vin din partea Rusiei. Ea va avea în mapă şi raportul oficial scris de ministerul Apărării, cu probe care arată că drona încărcată cu explozibil era rusească.

Consiliul de securitate al ONU priveşte cazul de la Galaţi ca pe o situaţie care ar putea pune în pericol pacea şi securitatea din zona Mării Negre. Raportul ministerului Apărării confirmă că drona era model Geran2, de fabricaţie rusească, tip kamikaze, fabricată din fibră de carbon. Experţii militari au prezentat şi probele care i-au dus la această concluzie. Pe fragmentele recuperate au găsit inscripţii în alfabetul chirilic folosit de Federaţia Rusă, iar aparatul de zbor fără pilot era dotat cu un sistem avansat de navigație prin satelit, de producție rusească, utilizat în scopuri militare.

Italia va trimite mai multe avioane de vânătoare şi militari, iar Spania, elicoptere

Drona era încărcată cu muniţie de luptă High-Explosive, proiectată să explodeze violent la impact şi să distrugă ţinta. Explozibilul, echivalent cu 30 de kilograme de TNT, a distrus betonul gros de 30 de centimetri de pe acoperişul blocului din Galaţi, casa scării şi un apartament de la ultimul etaj. Anchetatorii spun că probele de la faţa locului sunt identice cu cele recuperate şi atribuite Rusiei în alte cazuri în care au descoperit fragmente de dronă Geran2 în mai multe localităţi din judeţele Tulcea şi Galaţi.

Articolul continuă după reclamă

Acelaşi raport arată că drona kamikaze a fost depistată în spaţiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera naţională, cu un sfert de oră înainte să se prăbuşească la Galaţi. Preşedintele Nicuşor Dan are o variantă diferită de cea a ministrului Apărării despre cum a ajuns în România aparatul de zbor fără pilot. "Una dintre ele, lovită de armata Ucrainei şi-a schimbat direcţia şi a lovit România. A fost un roi de drone, 43 de drone care au avut ca ţintă portul Reni", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, susţine, în schimb, că drona care s-a prăbuşit pe blocul din Galaţi ar fi putut să îşi schimbe traiectoria din cauza bruiajului. "În noaptea respectivă a fost un bruiaj fantastic de mare. Dinspre Odesa, Ismail, Odesa. Dacă a fost programată să ajungă într-un punct şi punctul ăla a fost disimulat de bruiajul semnalului, realitatea destinaţiei ar fi putut fi alta", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

După cel mai grav incident de securitate din ţara noastră de la începerea războiului din Ucraina, România a închis consulatul Rusiei de la Constanţa şi l-a expulzat pe consul. Diplomatul a părăsit ţara aseară. "Ruşii aşa lucrează, au mai multe reţele de spioni, una dintre ele era coordonată de la Constanţa. Acesta era un consulat în care se desfăşurau o sumedenie de operaţiuni", a declarat Armand Goşu, istoric. Aliaţii NATO şi-au arătat sprijinul pentru ţara noastră după incidentul de securitate de la Galaţi. Italia va trimite mai multe avioane de vânătoare şi militari, iar Spania, elicoptere.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰