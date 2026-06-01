Deviată sau nedeviată, drona cu explozibil de la Galaţi e responsabilitatea Rusiei, spune ministrul Apărării

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, îi invită pe ruşi să vină să vadă seria componentelor de la drona care s-a prăbuşit în Galaţi, dacă dinspre Federaţia Rusă continuă "narativul" conform căruia nu este a lor.

"Fără niciun fel de dubiu (...), având în vedere rezultatul expertizei care tocmai s-a încheiat, această este o dronă de fabricaţie rusească. Dacă există voci în Federaţia Rusă care, şi după aceste date, încearcă să spună că nu este a lor, eu îi invit să vină să-şi ia seria componentelor şi să-şi găsească fabrica în care a fost produsă această dronă în Rusia. Cât timp este o dronă cu încărcătură explozivă, este în responsabilitatea celor care o lansează să se ocupe de traiectoria ei, astfel încât să nu intre în spaţiul aerian unde, conform tratatelor internaţionale, este interzis a intra", a afirmat Miruţă, duminică, la Digi24.

Drona transporta 30 kg de trinitrotoluen

Ministrul a evidenţiat că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, încărcătură care a explodat la impact, şi a reiterat că Federaţia Rusă poartă responsabilitatea pentru incident. "Nu există scuză din partea Federaţiei Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă rusească, cu aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, substanţă explozivă, a venit într-un spaţiu aerian în care nu a avut voie şi a produs explozia", a subliniat ministrul Apărării.

El nu a precizat dacă drona a fost sau nu direcţionată spre România, după ce preşedintele Nicuşor Dan a susţinut că a fost deviată de apărarea ucraineană şi a intrat în spaţiul aerian românesc.

"Pe radarele noastre, vedem traseul acestei drone. Că ea a fost direcţionată intenţionat, că şi-a pierdut comunicaţia, e o chestiune pe care noi n-avem de unde să o ştim. (...) Armata Română nu îl contrazice pe preşedintele României, Armata Română spune doar că, în conformitate cu tratatele internaţionale, că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă lansată din Rusia să nu ajungă în România", a mai afirmat Miruţă.

Probabil, a arătat el, se va face "o expertiză balistică (...) Probabil, Serviciul Român de Informaţii sau cine s-a ocupat de bucata asta are astfel de informaţii". "Sunt foarte multe drone dintre cele care au căzut în România care sunt cu urme de gloanţe la expertiza care a fost făcută. Este posibil ca şi aceasta să aibă urme de gloanţe. Datele pe care le-am primit (la Ministerul Apărării - n.r.) sunt cu privire la componenţă şi sursă", a mai spus Miruţă.

Potrivit acestuia, discuţia despre motivul schimbării direcţiei acestei drone "este o fentă în spaţiul public, este o încercare de dezbatere a unui subiect care are mult mai puţină importanţă". El a explicat că Articolul 4 din Tratatul NATO se referă la consultări între ţări, iar România deja se află în această etapă din luna februarie.

"Nu avem suficiente sisteme de apărare, nu am cerut până nu am demonstrat că ne facem treaba în România, şi anume că am comandat astfel de sisteme de apărare", a menţionat el, explicând că România a solicitat temporar astfel de sisteme în februarie.

Nicuşor Dan: Îi cunoaştem traiectoria de zbor

Sistemele temporare nu au venit pentru şi celelalte ţări care mută capabilităţi au procedură în parlament, a continuat el, dar şi pentru că "nu se mută sisteme de apărare antiaeriană cum se cumpără pâine".

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat într-un interviu acordat postului BBC sâmbătă că nu există dubii că drona care a lovit blocul din Galaţi este una rusească, de tip GERAN2 şi că aceasta a ajuns pe teritoriul românesc în urma unui incident legat de un atac asupra portului ucrainean Reni, în zona Dunării.

Şeful statului român a precizat că drona făcea parte dintr-un atac mai amplu. "Îi cunoaştem traiectoria de zbor. De fapt, aceasta făcea parte dintr-un roi de 43 de drone care au atacat portul Reni", a spus el, subliniind că una dintre drone a fost deviată de apărarea ucraineană şi a intrat ulterior în spaţiul aerian românesc.

