Ţoiu spune că drona prăbuşită în Galaţi era rusească şi că ambasadorul a refuzat să confirme, ca de obicei

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că autorităţile române au primit confirmări din teren că drona care s-a prăbuşit în Galaţi aparţine Federaţiei Ruse şi avea încărcătură explozivă. Ambasadorul rus convocat la MAE nu a recunoscut responsabilitatea Moscovei, însă şefa diplomaţiei spune că tentativa Rusiei de a nega implicarea "nu poate avea succes" şi avertizează că astfel de incidente pun în pericol cetăţenii României şi ai Europei.

"Avem o claritate din partea echipelor care au fost în teren privind apartenenţa dronei. Este o dronă a Federaţiei Ruse care a avut şi explozibil. Ambasadorul nu a confirmat acest lucru, însă ştim atât din reacţiile dumnealor, din trecut în România, cât şi din reacţiile pe care le au de fiecare dată când este un incident similar, cum au fost şi în ţările Baltice sau în alte ţări de pe flancul estic, tentativa lor de a-şi nega responsabilitatea nu este una care poate avea succes. Sunt responsabili de acest lucru şi trebuie să înceteze să pună aceste riscuri asupra cetăţenilor României, asupra cetăţenilor europeni", a afirmat ministrul Oana Ţoiu.

Ea a menţionat că, în acelaşi timp, ne păstrăm solidaritatea cu Ucraina, cu victimele civile de acolo.

"Este încă un moment în care devine din ce în ce mai clar că sprijinul rezilienţei, sprijinul apărării antiaeriene conduce şi la creşterea securităţii noastre", a completat Ţoiu.

