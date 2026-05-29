Ţoiu spune că drona prăbuşită în Galaţi era rusească şi că ambasadorul a refuzat să confirme, ca de obicei

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că autorităţile române au primit confirmări din teren că drona care s-a prăbuşit în Galaţi aparţine Federaţiei Ruse şi avea încărcătură explozivă. Ambasadorul rus convocat la MAE nu a recunoscut responsabilitatea Moscovei, însă şefa diplomaţiei spune că tentativa Rusiei de a nega implicarea "nu poate avea succes" şi avertizează că astfel de incidente pun în pericol cetăţenii României şi ai Europei.

de Redactia Observator

la 29.05.2026 , 18:07
Oana Ţoiu, ministrul interimar de Externe - Profimedia
Ministrul interimar de Externe a declarat că drona care a explodat în Galaţi este rusească.

"Avem o claritate din partea echipelor care au fost în teren privind apartenenţa dronei. Este o dronă a Federaţiei Ruse care a avut şi explozibil. Ambasadorul nu a confirmat acest lucru, însă ştim atât din reacţiile dumnealor, din trecut în România, cât şi din reacţiile pe care le au de fiecare dată când este un incident similar, cum au fost şi în ţările Baltice sau în alte ţări de pe flancul estic, tentativa lor de a-şi nega responsabilitatea nu este una care poate avea succes. Sunt responsabili de acest lucru şi trebuie să înceteze să pună aceste riscuri asupra cetăţenilor României, asupra cetăţenilor europeni", a afirmat ministrul Oana Ţoiu.

Ea a menţionat că, în acelaşi timp, ne păstrăm solidaritatea cu Ucraina, cu victimele civile de acolo.

"Este încă un moment în care devine din ce în ce mai clar că sprijinul rezilienţei, sprijinul apărării antiaeriene conduce şi la creşterea securităţii noastre", a completat Ţoiu.

Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește" pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!"
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România", anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Întrebarea zilei
Consideraţi că mobilizarea autorităţilor a fost pe măsura gravităţii incidentului?
