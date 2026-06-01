Ţara care a înlocuit angajaţii cu AI. Sunt deja peste 16 milioane de firme care au renunţat la oameni

Inteligenţa artificială a început să ia avânt, iar tot mai mulţi angajaţi sunt înlocuiţi. În China, peste 16 milioane de firme fără angajați există în China. Proprietarii acestora folosesc inteligența artificială pentru activitățile zilnice. Fenomenul este în creștere.

Numărul acestor companii a crescut cu 47% într-un singur semestru, potrivit Mediafax.

Experții corelează tendința cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Autoritățile vor să încurajeze fenomenul și discută despre acordarea unor ajutoare prin scheme de stat.

Companiile cu un singur om

Articolul continuă după reclamă

IA execută sarcini care anterior necesitau o întreagă echipă: căutarea clienților, marketing, dezvoltare și gestionarea proceselor. De asemenea, producția și logistica sunt externalizate către contractanți. Astfel de afaceri operează de obicei în e-commerce, servicii digitale și produse IA.

„Companiile cu un singur om” în care totul este condus de un singur proprietar cu ajutorul IA pot deveni un nou motor al economiei, susțin chinezii. În prezent, numărul acestor companii reprezintă o treime din totalul firmelor înregistrate în China.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰