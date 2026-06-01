Pasiunea a doi colecționari s-a transformat într-o expoziție inedită la Suceava. Aproape 400 de piese din colecțiile lor pot fi admirate la Muzeul de Istorie. Vizitatorii găsesc acolo locomotive cu aburi, trenuri electrice și diesel, mocănițe, gări, fabrici și copăcei în miniatură, dar și machete auto. Unele dintre trenulețe au peste 75 de ani și funcționează cu cheiță. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii iunie.

Colecţionarii au adunat, de-a lungul timpului, piese de o frumusețe deosebită. Astăzi, colecția lor poate fi admirată de toți iubitorii de miniaturi. "Cea de faţă este de fapt cu machete, de trenuri şi de maşini, machete la scară, sunt pentru trenuri 3 scări, pentru maşini doar 2 scări prezente în expoziţie. 1 iunie este o zi cu vizitare gratuită pentru copii şi ce poate fi mai frumos pentru copii decît nişte piese miniaturale care par a fi jucării", a declarat Emil Ursu, directorul Muzeului Naţional al Bucovinei.

Printre sutele de exponate se remarcă un tren militar de colecție, un aparat american pentru fotografii stereoscopice din anii 1900 și o mașină semnată de Michael Schumacher. "Înseamnă de fapt o istorie a automobilului, asta am încercat să facem, pornind de la primul model din 1886, şi am căutat o evoluţie a automobilului până în zilele de astăzi", a declarat Cornel Ungureanu, colecţionar. Atât copiii, cât şi adulţii, s-au bucurat din plin. Expoziţia va fi deschisă până pe 25 iunie.

Angela Bertea

