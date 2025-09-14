Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, "Putin şi ai lui pot fi la graniţa României", subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.

Traian Băsescu avertizează: "Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" - Facebook

Fostul președinte al României, Traian Băsescu susține că rezultatul scrutinului parlamentar din Republica Moldova va fi decisiv pentru viitorul țării și pentru securitatea României.

"Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!", își începe Traian Băsescu mesajul pe Facebook. Fostul președinte a subliniat că lupta electorală de la Chișinău este extrem de strânsă, pro-europenii și partidele pro-ruse aflându-se "cap la cap" în sondaje, menționând că votul decisiv va fi dat de diaspora. "În Republica Moldova 'bătălia' pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt 'cap la cap' forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora. Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română. Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei. Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României", a transmis fostul președinte.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alegeri parlamentare în Republica Moldova: peste 2.200 de secții de votare în țară și diaspora

În Republica Moldova, campania electorală pentru alegerile legislative, programate pentru 28 septembrie, va dura până pe 26 septembrie. Patru blocuri electorale, 21 de partide politice și șapte candidați independenți au depus actele necesare la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a fi înregistrați în calitate de candidați. Din totalul de 32 de cereri, 10 au fost respinse.

Republica Moldova va avea 2274 de secții de votare, atât pe teritoriul țării, cât și în străinătate. Dintre acestea, 1.961 de secții vor fi organizate în circumscripțiile electorale din țară. Douăsprezece secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului și 301 secții vor fi organizate pentru cetățenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în afara țării.

În Registrul de Stat al Alegătorilor figurează în prezent 3.298.443 de cetățeni cu drept de vot.

Ultimele alegeri legislative au avut loc pe 11 iulie 2021. Scrutinul din acest an se desfășoară pe fondul unor schimbări politice importante. Procesul electoral este supravegheat de CEC și monitorizat de organizații internaționale, care urmează să trimită observatori pentru a evalua corectitudinea alegerilor.

Maia Sandu, avertisment privind influența străină

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat la sfârșitul lunii august un mesaj cetățenilor, cu ocazia începerii campaniei electorale, în care a subliniat importanța scrutinului din 28 septembrie și a avertizat asupra riscurilor la care este supus procesul democratic.

"Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani - instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul", a declarat Maia Sandu, șefa statului.

În mesajul său, Maia Sandu a atras atenția asupra încercărilor unor forțe străine de a influența alegerile prin coruperea alegătorilor și campanii de dezinformare. "Din păcate, democrația noastră este atacată tot mai mult de forțe străine care, cu bani murdari, vor să ne cumpere voturile, care răspândesc minciuni și încearcă să ne sperie prin acțiuni de destabilizare. Vedem cum oamenii care lucrează deschis pentru Rusia, nu pentru Moldova, acționează pentru distrugerea corectitudinii alegerilor și subminarea viitorului nostru", a subliniat Sandu.

Șefa statului R. Moldova a făcut un apel direct la responsabilitatea partidelor și a candidaților înscriși în cursă. "Îndemn toți concurenții electorali să-și înțeleagă responsabilitatea în fața cetățenilor și să acționeze strict în interes național, să respecte legea și să servească doar cetățenii Republicii Moldova", a menționat Maia Sandu, care a îndemnat totodată cetățenii să fie vigilenți în fața manipulării și a corupției electorale, să sesizeze poliția atunci când observă ilegalități și să îi ajute pe apropiați să se informeze corect. În mesajul său, Maia Sandu a amintit că cetățenii au decis în toamna anului trecut introducerea în Constituție a obiectivului aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. "Este șansa țării noastre să intre în familia europeană a păcii și dezvoltării și avem datoria să nu pierdem această șansă", a mai spus atunci Maia Sandu.

Anterior, premierul Dorin Recean a transmis că, înaintea scrutinului legislativ, presiunea asupra țării este foarte mare. "Federația Rusă a alocat grupărilor criminale 100 de milioane de euro pentru a corupe alegătorii, a finanța proteste și provocări și pentru a desfășura acțiuni violente, denumite "acțiuni cinetice", menite să provoace forțele de ordine. Presiunea asupra Republicii Moldova este foarte mare, iar unul dintre obiective este "copleșirea sistemului de guvernare", a declarat Recean pentru ONE TV. "Un alt scop urmărit este crearea unui sentiment de incertitudine, anxietate și neîncredere în viitor, precum și inducerea fricii în rândul alegătorilor. Rusia nu are un plan de dezvoltare pentru Republica Moldova; intenția sa este de a speria cetățenii și instituțiile statului", a mai spus Dorin Recean. Prim-ministrul moldovean a subliniat însă că votul rămâne un instrument al cetățenilor și că nicio influență externă nu poate să-l controleze.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰