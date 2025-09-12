Avertisment de la Chișinău: drumul Moldovei spre UE, în pericol dacă parlamentul cade în mâinile pro-rușilor

Oficiali de rang înalt de la Chișinău au avertizat joi că parcursul Moldovei spre aderarea la Uniunea Europeană ar putea fi blocat dacă viitorul legislativ nu va avea o majoritate pro-europeană. Avertismentul vine pe fondul unui sondaj care plasează opoziția pro-rusă pe primul loc în alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Preşedintele parlamentului şi prim-ministrul, membri de rang înalt ai partidului PAS al preşedintei Maia Sandu, au declarat că eforturile ţării de a adera la UE se află în mâinile alegătorilor din Moldova, unul dintre cele mai sărace state din Europa, situat între Ucraina şi România, scrie Reuters.

Maia Sandu este un critic vocal al invaziei Rusiei în Ucraina, care a afectat Moldova, drone ruseşti aterizând în repetate rânduri pe teritoriul său. Ajunsă la putere cu promisiunea de a elimina corupţia, ea a fost realeasă anul trecut, iar alegătorii au aprobat cu o majoritate restrânsă eforturile sale de aderare la UE la referendumul organizat pe această temă.

Preşedintele parlamentului: "UE nu va finanţa un guvern orientat către Kremlin"

"Nu trebuie să ne facem iluzii. UE nu va finanţa un guvern orientat către Kremlin", a declarat preşedintele parlamentului, Igor Grosu, într-o conferinţă de presă. "Integrarea în UE ar fi oprită, şansa de a adera în 2028 ar fi pierdută, iar clanurile criminale ar reveni", a schiţat el perspectivele sumbre.

Prim-ministrul Dorin Recean a afirmat, la rândul său, că numai alegătorii pot "salva Moldova de cei care au jefuit-o şi au vândut-o".

PAS, care deţine 61 din 101 de locuri în parlamentul actual, a coborât pe locul al doilea, pentru prima dată, într-un sondaj publicat săptămâna aceasta, cu 34,7% din intenţiile de vot, în spatele Blocului Patriotic, pro-rus, care îi include pe socialişti şi comunişti şi care este cotat cu 36% din voturi.

Principalul lider al Blocului Patriotic, fostul preşedinte socialist Igor Dodon, afirmă că politicile pro-europene i-au afectat pe moldovenii de rând.

Blocul Patriotic, "campanie destul de activă şi agresivă"

Blocul Patriotic are "o campanie destul de activă şi agresivă pentru a convinge alegătorii de necesitatea schimbării. Nu se poate spune acelaşi lucru despre PAS", a comentat analistul politic Vitalie Andrievschii.

Sondajul a arătat că alte două partide ar putea câştiga locuri în parlament: Partidul Nostru, condus de fostul primar al celui de-al doilea oraş ca mărime din Moldova, Bălţi, cu 8,4%, şi Blocul Alternativ, acuzat de guvern că ascunde o orientare pro-Kremlin, cu 7,9%.

Sondajul nu a luat în calcul un milion de alegători care trăiesc în străinătate şi care tind să o susţină puternic pe Sandu, notează Reuters. Analiştii au sugerat că, dacă PAS nu va obţine majoritatea, Sandu va forma mai degrabă o coaliţie cu Partidul Nostru decât să numească un prim-ministru pro-rus.

