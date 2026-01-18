Antena Meniu Search
Ce pensie are Traian Băsescu: "Nu mi se pare că am o pensie prea mare"

Fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut publică suma pe care o încasează din pensie. În plus, Băsescu a explicat că nu consideră suma "prea mare".

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 16:38
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că are o pensie de 11.000 de lei, dar că atunci când a ieşit la pensie, în noiembrie 2014, a avut 2950 de lei. El a declarat că i se pare anormal ca cineva care a fost comandant de navă, primar al Capitalei, ministru şi preşedintele ţării să iasă cu o pensie de 2950 de lei.

Traian Băsescu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, ce pensie are.  

"11.000 de lei. Eu am ieşit la pensie cu 2.950 de lei. Dar am ieşit în 2014, în noiembrie. Deci pensia mea a fost de 2.950 de lei. Între timp au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câştigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. Ceva este în regulă, asemenea transfer de resurse către zona pensiilor", a afirmat Băsescu, conform news.ro.

El a fost întrebat dacă i se pare că are o pensie mare. 

"Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol este că unul care a fost un salariat, care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, preşedinte, după 44 de ani de serviciu iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal", a precizat Traian Băsescu.

