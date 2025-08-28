Imagini şi momente memorabile la Chişinău: Emmanuel Macron şi Donald Tusk au vorbit în limba română la Ziua Independenţei Moldovei. Preşedintele Franţei, premierul Poloniei şi cancelarul german Frederich Merz au participat la festivităţi şi au dat mesaje pro-europene şi de încurajare a distanţării faţă de Rusia. Liderii europeni au vizitat Moldova cu o lună înainte de organizarea alegerilor parlamentare.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj emoţionant în faţa mulţimii strânse în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, de ziua Independenţei.

"Bună seara, dragi prieteni moldoveni. Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chişinău! Faceţi parte deja din familia europeană. Şi puteţi conta pe sprijinul şi respectul Europei. Trăiască Republica Moldova! Trăiască Europa! Trăiască Moldova în Europa! Trăiască Moldova independentă! Trăiască Europa unită!", a spus Emmanuel Macron.

Oamenii l-au răsplătit cu un val de aplauze pe şeful statului francez, care a continuat să trimită bezele de pe scenă, iar la final a dat mai multe autografe.

Cu acelaşi entuziasm a fost primit şi premierul polonez. Deja, bun vorbitor de limba română, după cum a demonstrat la Bucureşti acum 6 ani, Donald Tusk s-a adresat şi moldovenilor în acelaşi grai.

"Aţi arătat lumii că Moldova trăieşte după valorile noastre comune, valorile europene: libertate, democraţie, solidaritate. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. La mulţi ani, Moldova", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei.

Nici cancelarul Germaniei, Fridrich Merz, mai nou în politic internaţională, nu a părăsit scena de la Chişinău fără a rosti câteva cuvinte în română.

"La mulţi ani, Republica Moldova!", a spus Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Înainte de concertul din Piaţa Marii Adunări Naţionale, liderii europeni au fost invitaţii Maiei Sandu la o celebră vinărie de lângă Chişinău.

Demonstraţia de solidaritate europeană vine într-un moment crucial pentru Republica Moldova. Într-o lună, moldovenii sunt chemaţi la urne pentru a alege un nou Parlament, o decizie care poate însemna un viitor european sau, dimpotrivă, o reîntoarcere în sfera de influenţă a Rusiei.

"Am demonstrat că suntem parteneri de încredere și de aceea avem prieteni atât de valoroşi. Am reuşit să punem Republica Moldova pe calea integrării în UE pentru că vrem şi merităm să trăim în pace, să ne consolidăm democraţia şi să aducem Europa aici, acasă", a declarat Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

În ultimele luni, forţe fidele Moscovei au investit milioane de dolari în campanii de dezinformare şi manipulare a alegerilor. Oligarhul prorus Ilan Şor a promis câte 3000 de dolari pe lună celor care vor vota pe 28 septembrie cu partidele fidele politicilor de la Moscova.

