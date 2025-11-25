Traian Băsescu, după noile drone rusești detectate în ţară: Ori nu avem echipamente, ori nu ştim să le folosim

Fostul președinte Traian Băsescu critică dur reacția autorităților după noile pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian românesc. Într-o intervenție la Digi24, Traian Băsescu a afirmat că România riscă să devină ridicolă, în condițiile în care avioanele de vânătoare sunt ridicate în alertă, însă nicio dronă nu este doborâtă, informează News.ro.

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că dronele care intră în spaţiul aerian naţional ar trebui doborâte.

Traian Băsescu: O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard

"Ar însemna doborârea lor. Nimeni nu ne-ar putea reproşa că am doborât drone care au intrat neautorizat în spaţiul aerian al României. Iar povestea cu n-am vrut să riscăm să le doborăm, asta e o poveste pentru adormit copii. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti", a declarat Traian Băsescu, la Digi24, citat de News.ro.

Fostul președinte consideră că statul ar trebui să intervină direct.

Fostul preşedinte susține că există două explicații pentru lipsa unei reacții ferme: "Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, deşi aici nu cred, măcar şi dotarea cu maşini de luptă Gepard care sunt speciale pentru lupta antiaeriană, ori nu avem priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem, în aşa fel încât să doborâm dronele.”

Traian Băsescu a comentat și situația dronelor detectate marți dimineață, spunând că România nu a reușit să asigure nici măcar supravegherea completă: "Au spus că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau în Rusia, după ce a survolat vreo trei judeţe, dar ea a fost doborată de un plop, în judeţul Vaslui", a adăugat el.

Potrivit lui Traian Băsescu, "este clar că Putin face un joc de uzură şi, în acelaşi timp, şi testează capacitatea noastră de a reacţiona".

"Până una alta, am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, degeaba suntem plini de F-16, degeaba le ridicăm şi spunem apăsat: am ridicat avioane de vânătoare. Am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă. Deci, începem să fim ridicoli", a comentat Traian Băsescu.

Forțele Aeriene au detectat marți dimineață pătrunderea unor drone în spațiul aerian al României. Una dintre ele a intrat din Ucraina prin zona Vâlcove și a traversat până la Chilia Veche, în județul Tulcea. O altă dronă a fost semnalată în județul Galați.

Pentru monitorizare au fost ridicate în aer două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la baza Mihail Kogălniceanu și două avioane F-16. În același timp, au fost trimise mesaje RO-Alert pentru Tulcea și Galați.

Colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN, a anunțat că țintele nu mai sunt vizibile pe radar, astfel că alertele au fost oprite. El a precizat că aceasta este a 13-a pătrundere neautorizată a unei drone pe teritoriul României.

