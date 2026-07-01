Nou episod în lupta din PNL.Tribunalul Bucureşti a suspendat provizoriu decizia de convocare a Congresului

Tribunalul Bucureşti a decis suspendarea provizorie a deciziei PNL din 19 iunie 2026, prin care fusese convocat Congresul partidului. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti. Acțiunea a fost deschisă de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan. În paralel, un alt dosar în care sunt contestate deciziile adoptate la Congres a fost amânat pentru 8 iulie.

Nou episod în războiul din PNL, legat de modul în care a fost convocat Congresul partidului.Tribunalul Bucureşti a admis parţial cererea "puciștilor" din PNL şi a dispus suspendarea provizorie a efectelor unei hotărâri a Consiliului Naţional Extraordinar al PNL din 19 iunie 2026, prin care fusese convocat Congresul partidului. Asta înseamnă că, temporar, decizia este "pusă pe pauză" până la soluţionarea definitivă a procesului.

"Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a Civilă", se arată în decizia instanței.

Acțiunea a fost deschisă în instanță pe 26 iunie de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

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Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti. În paralel, un alt dosar în care sunt contestate deciziile adoptate la Congres a fost amânat pentru 8 iulie.

Amintim că tabăra anti-Bolojan din PNL, care l-a sprijinit pe Adrian Veștea, a atacat în instanţă deciziile PNL, disperată să blocheze Congresul în care a fost aleasă noua echipă de conducere a partidului.

Tot la Congresul PNL a fost votată excluderea din partid a lui Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și a Alinei Gorghiu, dacă aceștia nu demisionează. Ei au fost acuzați că "au participat la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului. Există o responsabilitate a domnului Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat PNL la finalul mandatului său de secretar general".

Ulterior Bolojan nu i-a mai dat afară din PNL, deocamdată, pe cei care l-au susținut pe Veștea și s-au aliat cu PSD, dar pe 24 iunie partidul a decis să schimbe conducerile celor 12 filiale județene care nu s-au prezentat la congres.

Tabăra anti-Bolojan a deschis alte patru procese la Tribunalul Ilfov.