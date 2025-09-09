USR: "Vechile partide au făcut zid în jurul ASF şi au blocat audierea conducerii în Comisia de Buget"

Un nou atac în coaliţie: USR acuză ”vechile partide” PSD, PNL şi UDMR că au făcut zid în jurul ASF şi au blocat audierea conducerii în Comisia de Buget.

USR acuză marţi "vechile partide" PSD, PNL şi UDMR că au făcut zid în jurul ASF şi au blocat audierea conducerii în Comisia de Buget din Parlament.

"Astăzi, vechile partide au blocat în cadrul Comisiei pentru buget din Camera Deputaţilor, o solicitare USR de a-l chema la audieri pe preşedintele ASF, Alexandru Petrescu, precum şi pe vicepreşedintele Sorin Mititelu, în contextul ultimelor dezvăluiri despre societăţile de asigurări", spune USR într-un comunicat oficial.

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a solicitat audierea conducerii ASF pentru a primi clarificări privind solvabilitatea şi practicile societăţilor Grawe România, Axeria, Eazy, Hellas Direct şi Dallbogg, dar şi informaţii despre măsurile ASF pentru protecţia consumatorilor, mai ales în contextul precedentelor crize din domeniul asigurărilor.

"Prin acest vot, PSD, PNL şi UDMR arată că protecţia politică pentru ASF funcţionează la cel mai înalt nivel. În loc să răspundă întrebărilor legitime despre cum sunt supravegheate companiile de asigurări şi cum sunt protejaţi consumatorii, preferă să ascundă responsabilitatea sub preş. Este un zid al tăcerii în jurul unei instituţii care ar trebui să fie transparentă şi responsabilă", a declarat deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu.

Potrivit USR, din totalul celor prezenţi, 10 deputaţi au votat pentru solicitare, în timp ce 18 s-au abţinut, blocând practic dezbaterea publică pe tema situaţiei pieţei asigurărilor şi a responsabilităţii ASF.

"USR atrage atenţia că lipsa de transparenţă şi refuzul audierilor publice riscă să repete scenariile de criză din trecut şi să afecteze din nou milioane de consumatori din România", transmite formaţiunea.

