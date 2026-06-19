Premierul desemnat Adrian Veştea a anunţat, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire cu Alexandru Nazare, pe care îl prezintă drept actualul şi viitorul ministru al Finanţelor. Discuţiile au vizat execuţia bugetară, programul de guvernare şi măsurile economice pregătite pentru următoarea perioadă.

Veştea anunţă că Nazare rămâne la Finanţe dacă trece Guvernul: "Să continuăm pe o linie de prudenţă bugetară" - Facebook/ Adrian Ioan Veştea

"Am avut o întâlnire de lucru cu actualul și viitorul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în față în următoarele luni", a transmis Adrian Veştea.

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Premierul desemnat susţine că România trebuie să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, dar spune că este nevoie şi de recâştigarea încrederii mediului de afaceri.

"Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului. În același timp, trebuie să avem o înțelegere corectă a realităților sociale și economice pentru a reporni consumul și pentru a recâștiga încrederea pierdută, așa cum ne-au transmis și reprezentanții mediului de afaceri", a precizat Veştea.

Riscul invocat de Veştea dacă se prelungeşte criza politică

Adrian Veştea avertizează că prelungirea crizei politice ar putea avea efecte asupra economiei şi spune că România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline.

"Ultima lună și jumătate de criză politică nu a făcut bine României. Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune și mai mari dacă nu reușim să ieșim din zodia haosului. Cred cu tărie că toată lumea înțelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi", a mai transmis premierul desemnat.

Veştea susţine că o eventuală retrogradare a României la categoria "junk" de către agenţiile de rating trebuie evitată.

"Sunt convins că, după toate eforturile făcute, nimeni nu își dorește ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating. O asemenea evoluție ar afecta economia, investițiile și costurile de finanțare ale statului", a afirmat acesta.

Premierul desemnat promite discuţii cu mediul de afaceri şi investitorii după votul de învestitură şi spune că nu va promite schimbări radicale.

"P.S. Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară", a scris Adrian Veştea.

"P.S. 2. Nu am crezut niciodată în ideea „după mine, potopul”, ci în datoria de a face bine țării și națiunii. Iar stabilitatea și un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală", a adăugat premierul desemnat.