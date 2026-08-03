România fierbe sub cel mai puternic val de căldură din această vară. Codul roșu s-a extins în vestul țării, iar temperaturile urcă de la o zi la alta, doborând record după record. Și nu e tot. Urmează zile și mai greu de suportat, cu valori resimțite de până la 45 de grade. Meteorologii avertizează: luna august va fi sufocantă, iar disconfortul termic va fi la cote extreme.

Codul roșu de caniculă doboară record după record. După cea mai fierbinte zi de 2 august din istorie, astăzi aerul a devenit aproape irespirabil. La soare, temperaturile resimțite au trecut de 41 de grade Celsius. Pe stradă, oamenii au avut impresia că sunt într-un cuptor.

"Groaznic! Bem apă multă, transpirăm, ne mai punem la umbră.", spune un muncitor.

Livrator străin: Aşa dificil.

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Reporter: Cum ai grijă de tine?

Livrator străin: Mâneci lungi, şapcă, apă mereu.

Valul de căldură extremă se extinde. Toată ţara intră sub cupola de foc. Autoritățile se pregătesc pentru ce e mai rău: suplimentează echipajele de ambulanță și distribuie apă în zonele aglomerate.

Canicula repune în funcțiune șase puncte de prim ajutor în județul Timiș: patru în Timișoara și două în Lugoj. Aici, cei care resimt efectele căldurii se pot răcori, se pot hidrata și își pot verifica tensiunea. Uneori, câteva minute la umbră și un pahar cu apă pot preveni o urgență medicală.

"E o nebunie că ieşi de la răcoare. Nu e foarte rece nici înauntru, nu fac faţă climele, nimic nu ne ajută pe vremea asta. Cred că am şi răcit făcând atâtea drumuri de la cald, la rece.", spune un cetăţean.

De mâine, și Capitala va clocoti.

Valul de caniculă ajunge încet, încet şi în Capitală şi aduce cele mai ridicate temperaturi de anul acesta. Astfel că la mijlocul săptămânii dogoarea va fi insuportabilă la orele de vârf. Se vor resimţi chiar şi 45 de grade Celsius.

În zilele sufocante, contează nu doar când ieșim din casă, ci și cum o facem.

În zilele cu temperaturi extreme, garderoba devine aproape un echipament de protecție. Dacă plecăm așa de acasa, imbracati in negru sau in culori inchise in cateva minute ajungem sa ne regretam alegerile vestimantare. În schimb, când soarele arde, hainele în culori deschise, lejere și din materialele naturale nu sunt doar o recomandare de stil, ci și una pentru sănătate. Explicația este simplă: absorb mai puțină căldură și ajută organismul să-și regleze mai ușor temperatura.

Dogoarea se mai domolește abia de duminică, dar maximele rămân peste 30 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că valul de căldură se poate prelungi cel puțin până la mijlocul lunii august. Iar, pe alocuri, canicula va fi urmată de vijelii.