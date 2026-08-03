Explozie şi panică lângă Palatul lui Vladimir Putin de la Marea Neagră. Cel puţin şapte oameni, inclusiv 3 copii, au murit, după ce o dronă ucraineană s-a prăbuşit pe o plajă plină de turişti. Aparatul fără pilot a fost doborâtă de apărarea antiaeriană, dar sirenele de avertizare nu funcţionau. Până acum, Kievul nu a comentat incidentul.

Este momentul în care drona ucraineană este doborâtă de apărarea antiaeriană a Rusiei şi se prăbuşeşte pe o plajă din Gelendjik de la Marea Neagră. Şapte oameni, printre ei şi copii, au murit.

Nu este clar dacă drona viza intenţionat plaja sau un obiectiv militar din apropiere.

La nici 30 de kilometri distanţă, se află şi palatul de un miliard de euro al lui Vladimir Putin. Astfel, zona este împânzită de baterii antiaeriene, însă în momentul atacului, sirenele de avertizare nu au funcţionat.

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Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone asupra Rusiei. Doar într-o zi, Kievul a lansat peste 800 de aeronave fără pilot asupra rafinăriilor şi depozitelor celui mai mare magazin de retail.

La rândul ei, Rusia a lansat un atac cu rachete asupra oraşului Zaporojie.

"Totul e făcut praf. Nu a mai rămas nimic întreg. Dulapurile, televizoarele, frigiderele - totul. Nici uși, nici ferestre. Totul a fost distrus.", spune un cetăţean.

După atacul sângeros al ruşilor, Ucraina a cerut Statelor Unite noi interceptoare pentru sistemele Patriot. Washingtonul însă ar vrea să aducă la masa negocierilor cele două tabere.

"În următoarele câteva săptămâni, veți vedea o serie de eforturi menite să stabilească dacă putem relua negocierile între cele două părți și să punem capăt acestui război. Însă înțelegem, de asemenea, că ambele părți au niște linii roşii destul de stricte. Până când nu vom reuși să reducem puțin aceste limite, nu vom ajunge încă la rezultatul dorit, dar suntem pregătiți să acționăm.", a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

În paralel, o misiune a Uniunii Europene, condusă de Italia, a interceptat un petrolier din flota fantomă a Rusiei.