Concediile de lenevit nu mai sunt un vis pentru toată lumea. Mulţi vor vacanțe active, în care să învețe ceva nou. Cei care vor să transforme concediul într-o aventură, în loc să rămână pe plajă, plătesc sute de lei pentru cursuri de scuba diving, kitesurfing sau standup paddle.

Albert are 15 ani și a venit pe litoral în căutarea unor experiențe noi. A lăsat plaja pentru activități care îi oferă mai multă adrenalină.

„A fost super tare, mi-a plăcut foarte mult, am văzut tot felul de corali, pești, meduze, crabi. Cu siguranță o să mai repet”, spune Albert.

La scuba diving, înainte de a ajunge în larg, orice începător trece printr-un instructaj și învață exercițiile de bază, astfel încât experiența să fie sigură.

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Sporturile nautice, atracția verii pe litoral

„Având în vedere că este prima dată când încearcă scufundări, se fac exerciții de la mal, în apă mică, și fac niște exerciții pe care trebuie să le știe orice scafandru”, spune Alex Petrache, instructor.

Interesul pentru scufundări este în continuă creștere, tocmai pentru că le oferă turiștilor șansa să exploreze adâncurile Mării Negre.

„Găsim o întreagă faună, de la alge crescute la tot felul de plante pe care le putem găsi ca într-o grădină. Pe lângă asta, putem găsi și căluți de mare, pești, crabi, iar dacă avem noroc putem vedea și o pisică de mare sau ace de mare”, spune Bogdan Ștefan, instructor scuba.

O ședință de inițiere la scuba diving costă în jur de 300 de lei și durează aproximativ două ore. Nu toate sporturile pe apă cer experiență. Stand-up paddle-ul este printre cele mai accesibile.

„Poți și fără experiență. Ai o vestă de salvare pe tine, care te va ține la suprafață orice ai face, și o lesă legată de picior, care te va ține aproape de placă. Dacă se întâmplă să cazi de pe placă, vei fi tot lângă ea”, spune Andrei Damian, manager.

„Superbă experiența, îmi doresc să îmi cumpăr o placă acum. Se învață ușor, e minunat”, spune un turist.

Închirierea unei plăci costă 100 de lei pe oră, iar primul curs începe de la 50 de lei.

Pentru și mai multă adrenalină, turiștii pot alege surfingul sau kitesurfingul. La surf, inițierea durează două ore, însă la kite este nevoie de mai multă pregătire.

„La kitesurfing lucrurile stau diferit, deoarece trebuie urmat un curs de 10-12 ore pentru a primi o acreditare și a ieși singur pe apă. Kitesurfingul poate fi cel mai periculos, pentru că implică un zmeu care are o putere de tracțiune și te poate trage unde nu vrei”, spune Andrei Damian, manager.

Două ore de surf costă aproximativ 250 de lei, iar o oră de kitesurfing, 350 de lei.

„Nu pot să stau non-stop la plajă, îmi doresc și să experimentez sporturile acestea de apă. Aș încerca placa de paddle”, spune o turistă.

Vacanțele în care turiștii se relaxează, dar învață și ceva nou sunt tot mai căutate. Trendul poartă numele de „skilliday”. Printre activitățile alese de români în vacanță se numără, pe lângă sporturile nautice, și cursurile de gătit sau cele de olărit.