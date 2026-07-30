Bolojan, înainte de decizia Fitch privind ratingul României: "Am plecat în 2025 dintr-o situație dificilă"

Premierul Ilie Bolojan a explicat, miercuri seară, că evaluările agențiilor de rating sunt influențate atât de situația economică a unei țări, cât și de stabilitatea politică și perspectivele de viitor. Șeful Guvernului a afirmat că România a pornit în 2025 dintr-o situație dificilă, dar și-a respectat angajamentele privind corectarea deficitelor, susținând că problemele au apărut în primăvară, odată cu întârzierile la aprobarea bugetului și tensiunile politice generate în jurul acestuia.

Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seară, la Digi 24, dacă are emoţii în legătură cu decizia de vineri a agenţiei de rating Fitch, care va evalua ratingul de credit suveran al României.

"Evaluările ţin cont de două aspecte. Ţin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, ţin cont de stabilitatea politică şi ţin cont de perspectiva viitoare pe 2027-2028. Ori, în mod evident, noi am plecat din 2025 dintr-o situaţie foarte dificilă. Ne-am luat nişte angajamente faţă de Comisia Europeană, faţă de creditorii noştri că vom face anumite corecţii de deficite pe care le-am făcut până acum şi le-am respectat", a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că problemele au început să apară din primăvară.

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"Din primăvară am avut problemele legate de întârzierea aprobării bugetului, ca urmare a scandalurilor pe care le-a generat Partidul Social Democrat, amânările care au fost. Am avut căderea Guvernului, o acţiune care am spus-o şi atunci, spun şi acum, a fost iresponsabilă, pentru că în momentul în care demolezi ceva fără să pui nimic în loc, înseamnă că nu te-ai gândit la contextul de crize în care te găseşti", a explicat premierul interimar Bolojan.

El a adăugat că există o retorică publică care critică reformele, afirmând că acestea nu înseamnă reduceri de personal şi reduceri de cheltuieli.

"Şi avem o retorică publică, de care vă spuneam mai înainte, care critică că reformele nu înseamnă reduceri de personal, nu înseamnă reducere de cheltuieli, reformele înseamnă altceva, ca şi cum ai putea să corectezi nişte dezechilibre enorme, cheltuieli mai mari cu 20-30% decât ne putem permite ani de zile, fără niciun cost social. Nu există aşa ceva", a mai declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă România va fi retrogradată de Fitch, premierul a răspuns: "Nu am spus acest lucru. Spun că orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică şi declaraţii că tot ce s-a făcut a fost greşit, că există bani pentru a creşte salarii, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situaţie în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vizavi de ce se va întâmpla. În mod evident, nu e bine să fim în situaţia în care suntem, dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acţiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă".

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, luni seară, că România încă riscă să fie retrogradată de agenţiile de rating, deşi specialiştii în finanţe au făcut tot ce au putut, la nivel tehnic, pentru ca acest lucru să nu se întâmple.

Săptămâna trecută, specialiştii Ministerului Finanţelor s-au întâlnit cu reprezentanţii agenţiilor de rating.

Decizia agenţiei de rating Fitch privind evaluarea ratingului de credit suveran al României şi a perspectivei de ţară va fi publicată oficial în data de 31 iulie 2026.