Vlad Voiculescu acuză PSD de "terorism politic": PSD blochează dreptul Bucureştenilor de a-şi alege primarul

Vlad Voiculescu, liderul USR Bucureşti, susține că alegerile ar trebui organizate conform legii, nu în funcție de interesele politice ale PSD. El amintește că legislația prevede un termen de 90 de zile pentru organizarea alegerilor de la momentul vacantării funcției, însă au trecut deja 129 de zile fără ca acest lucru să se întâmple. Voiculescu acuză PSD că blochează în mod deliberat dreptul bucureștenilor de a-și alege primarul, calificând situația drept "terorism politic", informează News.ro.

"Alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva ( PSD). Am citit azi că un lider PSD dintr-un judeţ unde trebuie organizate alegeri parţiale a spus că oamenii de acolo nu vor alegeri. Nu ştiu cum e la domnul în judeţ, dar eu n-am întâlnit până acum un singur bucureştean care să spună că nu vrea să-şi aleagă primarul", spune liderul USR Bucureşti într-o postare pe Facebook.

Vlad Voiculescu precizează că "alegerile nu se fac atunci când vrea sau nu vrea un partid ci se fac atunci când spune legea, iar legea spune că ele trebuie organizate în 90 de zile de când poziţia a devenit vacantă".

"Au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din Bucureşti de a-şi alege primarul. Sau hai să spun mai pe şleau: ce face PSD se numeşte „terorism politic”. Nu poţi ţine ostatice comunităţi întregi şi să le încalci drepturile prevăzute de lege şi Constituţie. Că dacă nu e cum vrea PSD aruncă ţara în aer. Aşa ceva nu este doar imoral, ci şi ilegal.", mai arată Vlad Voiculescu.

