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Un mare producător de smartphone-uri, prezent și în România, s-ar putea retrage de pe piața europeană

Imagine ilustrativă Imagine ilustrativă - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.07.2026, 15:35 | Modificat la 17.07.2026, 15:35

Producătorul chinez de smartphone-uri OnePlus este așteptat să anunțe în curând ieșirea de pe piața europeană. Acest lucru s-ar datora situației dificile create pe piață de companiile de inteligență artificială, scrie News.ro.

Conform surselor citate de Bloomberg, compania chineză ar fi luat această decizie în urma scumpirii masive a componentelor, care a dus la creşterea preţurilor de vânzare, determinând reducerea cererii.

Ca parte a unui efort de reorganizare al Oppo, care deţine OnePlus, acesta din urmă va ieşi nu doar din Europa, ci şi din alte două pieţe importante: Statele Unite şi India.

Înfiinţată în 2013 de Pete Lau şi Carl Pei, OnePlus s-a remarcat ca un producător de smartphone-uri cu Android care oferă un bun raport preţ - performanţă.

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În 2020, Pei a plecat de la OnePlus pentru a înfiinţa Nothing.

Conform analiştilor, anul acesta se aşteaptă ca livrările de smartphone-uri să scadă cu 13% tocmai din cauza creşterii preţurilor de vânzare şi a costurilor tot mai mari cu componentele.

Oppo este una dintre companiile care a resimţit cel mai tare aceste efecte, suferind în al doilea trimestru un declin procentual de două cifre.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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