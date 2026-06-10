Presiunea de a fi un părinte perfect şi de a gestiona totul singur poate deveni o povară după apariţia unui copil. Invitată la Observator 16, alături de Teodora Tompea, Andreea Abe Adebowale a explicat de ce modelul "mamei care se sacrifică" nu este unul sănătos şi cât de importante sunt sprijinul familiei, implicarea ambilor părinţi şi susţinerea la locul de muncă.

Teodora Tompea: Ce soluții au, de fapt, mamele ca să nu se mai simtă așa?

Andreea Abe Adebowale: Pentru mame, cred că prima și cea mai mare provocare este acceptarea schimbării identitare. Practic, femeile care au fost înainte de a avea un copil sunt diferite de cele care devin după naștere. În funcție de această nouă identitate, este important să accepte că au nevoie de ajutor. În mediul familial, să poată apela la familia extinsă, la bunici, la bonă sau la partenerul de viață pentru a împărți responsabilitățile. Parentajul echilibrat este acela în care ambii părinți sunt implicați. Conceptul de mamă autosacrificată este deja dovedit ca fiind dăunător. Este important să ceri ajutor și să îți asumi noua poziție atunci când revii la serviciu. Să fii asumată că ești și părinte în relația cu angajatorul.

Teodora Tompea: Cum gestionezi relația cu angajatorul și echipa?

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Andreea Abe Adebowale: Aici apar două provocări. Pe de o parte, sunt colegii care sunt deja părinți și au trecut prin această experiență, deci pot empatiza. Pe de altă parte, și ei au propriile dificultăți, iar uneori, când suntem foarte obosiți, nu mai empatizăm, ci intrăm într-o logică de competiție. De fapt, contează foarte mult modul în care conducerea și cultura unei organizații se raportează la susținerea unui părinte după naștere. Accentul este pus adesea pe mame, însă și tații trec prin aceste tranziții. Ar fi nevoie de o cultură a susținerii psihologice a părinților. Recomandarea mea principală pentru mediile organizaționale este crearea unor perioade de adaptare treptată: revenire la serviciu part-time, program flexibil sau sarcini reduse la început. Aceste măsuri facilitează adaptarea, iar persoana care a avut anterior performanțe bune va putea reveni treptat la nivelul respectiv.

Teodora Tompea: Aceasta este însă o societate sănătoasă. E nevoie să gândim în termeni sănătoși. Cum se întâmplă în alte țări?

Andreea Abe Adebowale: La nivel internațional, observ simultan două tendințe: o presiune crescută asupra adulților pentru performanță și, în același timp, o încurajare a deconectării și a echilibrului dintre viața profesională și cea personală. Poate că mesajul central este acesta: dacă avem politici de susținere a părinților la nivel național, organizațional și familial în primii ani de viață ai copilului, susținem de fapt sănătatea mintală a întregii societăți. Creierul copilului se dezvoltă accelerat în primii trei ani de viață, iar dacă le oferim părinților condițiile necesare pentru a construi baze sănătoase în această perioadă, vom avea mai puține probleme de sănătate mintală mai târziu. Cu alte cuvinte, părinții au nevoie să fie prezenți și conectați. De regulă, fiecare familie își găsește propriul echilibru între viața profesională și cea personală, însă acest echilibru este mult mai ușor de atins atunci când există sprijin real în jurul părinților.