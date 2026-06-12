Ministerul Sănătății a anunțat declanșarea unor controale de urgenţă, după o investigaţie în exclusivitate a Observator care arată cum funcţionează industria mamelor surogat în spitalele din România.

Ministerul Sănătăţii face controale de urgenţa după dezvăluirile Observator despre industria mamele surogat

Potrivit unui răspuns transmis redacţiei, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus verificări prin Corpul de Control al ministerului pentru a analiza circumstanțele și aspectele semnalate în materialul Observator.

Ministerul precizează că eventualele fapte penale sau responsabilități individuale ale persoanelor surprinse în înregistrările realizate cu cameră ascunsă nu pot fi stabilite de instituție, acestea urmând să fie investigate de organele competente, conform legii.

"Totodată, urmează să fie solicitată colaborarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) pentru controlul la maternitatea de stat precizată de către dumneavoastră, având în vedere că unitatea sanitară la care ați făcut referire în sesizare se află în subordinea acestei instituții. Demersul comun are ca obiect asigurarea desfășurării în bune condiții a verificărilor și clarificarea completă a situației", ne-a transmis Ministerul Sănătăţii.

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Investigaţia realizată de Observator a scos la iveală o lume în care femei tinere își oferă corpul pentru zeci de mii de euro. Fetele sunt convinse să fie mame surogat, să meargă la analize, programate la fertilizare şi pregătite să renunţe la copil după naştere. Intermediarii negociază prețuri ca la bursă, iar medicii explică pas cu pas cum poate fi ocolită legea.