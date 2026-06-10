Administraţia Trump a solicitat ţărilor europene să urmeze exemplul Washingtonului şi să impună restricţii de călătorie persoanelor care au vizitat recent ţările din Africa Centrală afectate de epidemia de Ebola, în speranţa de a evita răspândirea virusului în timpul Cupei Mondiale de fotbal, au declarat marţi surse şi oficiali citate de Reuters.

SUA îndeamnă Europa să impună restricţii de călătorie legate de Ebola înaintea Cupei Mondiale - Profimedia

Pe 1 iunie, SUA au emis o demarşă – o declaraţie diplomatică oficială de îngrijorare – prin care îndemnau ţările europene să implementeze restricţii de călătorie legate de epidemie, au declarat un diplomat al Uniunii Europene cu sediul în Africa şi o a doua sursă familiarizată cu problema. Diplomatul a spus că statele UE nu au răspuns.

Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA a emis luna trecută un ordin prin care interzicea intrarea în SUA a persoanelor fără cetăţenie americană care au fost în Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile. Cetăţenilor americani li s-a cerut să treacă prin aeroporturi selectate pentru a fi supuşi unor controale.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că nu trebuie permisă intrarea virusului Ebola în SUA, iar eforturile administraţiei s-au concentrat pe menţinerea în străinătate a oricărei persoane potenţial expuse la virus, chiar dacă ţara dispune de facilităţi echipate pentru tratarea cazurilor de Ebola şi pentru limitarea răspândirii virusului.

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Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că restricţiile de călătorie, combinate cu angajamentele de finanţare ale SUA pentru combaterea Ebola, au arătat că Washingtonul a ”intensificat” eforturile pentru a proteja cetăţenii americani de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat-o o urgenţă de interes internaţional.

WASHINGTON SOLICITĂ ACŢIUNE LA NIVEL GLOBAL

"Alte ţări trebuie să-şi facă partea pentru a se asigura că această epidemie nu se răspândeşte mai departe. Este nevoie de acţiune acum. Aceasta include contribuţii financiare şi implementarea unor restricţii de bun simţ privind călătoriile din zona afectată", a declarat oficialul, care a oferit comentarii în mod anonim.

"Colaborăm diplomatic cu ţări din întreaga lume pentru a ne coordona abordarea în vederea protejării cetăţenilor noştri, inclusiv a milioanelor de vizitatori, fani, sportivi şi turişti aşteptaţi în timpul Cupei Mondiale FIFA", a adăugat acesta.

Oficialul nu a răspuns la întrebările privind solicitarea oficială adresată ţărilor europene, care a fost raportată pentru prima dată de Axios.

UE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Rubio şi preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat marţi, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre răspunsul la epidemia de Ebola, a anunţat Departamentul de Stat.

”Prioritatea şi obiectivul principal al Departamentului rămân protejarea sănătăţii poporului american şi prevenirea ajungerii acestei epidemii de Ebola pe teritoriul nostru”, a declarat purtătorul de cuvânt Tommy Pigott într-o declaraţie referitoare la acea convorbire.

Administraţia Trump, care a fost criticată pentru închiderea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională şi reducerile fondurilor de ajutor înainte de izbucnirea epidemiei, afirmă că a livrat 150 de tone de materiale medicale şi a promis peste 200 de milioane de dolari direct ţărilor afectate, devenind astfel cel mai mare contribuitor financiar la răspunsul la epidemia de Ebola.

Epidemia de Ebola a complicat unele călătorii înaintea Cupei Mondiale FIFA, care va fi găzduită de SUA, Canada şi Mexic şi începe joi.