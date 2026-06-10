SUA îndeamnă Europa să impună restricţii de călătorie legate de Ebola înaintea Cupei Mondiale
Administraţia Trump a solicitat ţărilor europene să urmeze exemplul Washingtonului şi să impună restricţii de călătorie persoanelor care au vizitat recent ţările din Africa Centrală afectate de epidemia de Ebola, în speranţa de a evita răspândirea virusului în timpul Cupei Mondiale de fotbal, au declarat marţi surse şi oficiali citate de Reuters.
Pe 1 iunie, SUA au emis o demarşă – o declaraţie diplomatică oficială de îngrijorare – prin care îndemnau ţările europene să implementeze restricţii de călătorie legate de epidemie, au declarat un diplomat al Uniunii Europene cu sediul în Africa şi o a doua sursă familiarizată cu problema. Diplomatul a spus că statele UE nu au răspuns.
Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA a emis luna trecută un ordin prin care interzicea intrarea în SUA a persoanelor fără cetăţenie americană care au fost în Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile. Cetăţenilor americani li s-a cerut să treacă prin aeroporturi selectate pentru a fi supuşi unor controale.
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că nu trebuie permisă intrarea virusului Ebola în SUA, iar eforturile administraţiei s-au concentrat pe menţinerea în străinătate a oricărei persoane potenţial expuse la virus, chiar dacă ţara dispune de facilităţi echipate pentru tratarea cazurilor de Ebola şi pentru limitarea răspândirii virusului.
Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că restricţiile de călătorie, combinate cu angajamentele de finanţare ale SUA pentru combaterea Ebola, au arătat că Washingtonul a ”intensificat” eforturile pentru a proteja cetăţenii americani de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat-o o urgenţă de interes internaţional.
WASHINGTON SOLICITĂ ACŢIUNE LA NIVEL GLOBAL
"Alte ţări trebuie să-şi facă partea pentru a se asigura că această epidemie nu se răspândeşte mai departe. Este nevoie de acţiune acum. Aceasta include contribuţii financiare şi implementarea unor restricţii de bun simţ privind călătoriile din zona afectată", a declarat oficialul, care a oferit comentarii în mod anonim.
"Colaborăm diplomatic cu ţări din întreaga lume pentru a ne coordona abordarea în vederea protejării cetăţenilor noştri, inclusiv a milioanelor de vizitatori, fani, sportivi şi turişti aşteptaţi în timpul Cupei Mondiale FIFA", a adăugat acesta.
- A pierdut FIFA controlul asupra CM 2026? Acuzaţii grave după povestea arbitrului somalez respins de SUA
- Studiu: Doar 11% dintre europeni mai au încredere în SUA. Tot mai mulţi susţin consolidarea propriei apărări
- Numărul conflictelor armate a ajuns la cel mai ridicat nivel din 1946. "Cifrele sunt șocante"
Oficialul nu a răspuns la întrebările privind solicitarea oficială adresată ţărilor europene, care a fost raportată pentru prima dată de Axios.
UE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.
Rubio şi preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat marţi, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre răspunsul la epidemia de Ebola, a anunţat Departamentul de Stat.
”Prioritatea şi obiectivul principal al Departamentului rămân protejarea sănătăţii poporului american şi prevenirea ajungerii acestei epidemii de Ebola pe teritoriul nostru”, a declarat purtătorul de cuvânt Tommy Pigott într-o declaraţie referitoare la acea convorbire.
Administraţia Trump, care a fost criticată pentru închiderea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională şi reducerile fondurilor de ajutor înainte de izbucnirea epidemiei, afirmă că a livrat 150 de tone de materiale medicale şi a promis peste 200 de milioane de dolari direct ţărilor afectate, devenind astfel cel mai mare contribuitor financiar la răspunsul la epidemia de Ebola.
Epidemia de Ebola a complicat unele călătorii înaintea Cupei Mondiale FIFA, care va fi găzduită de SUA, Canada şi Mexic şi începe joi.