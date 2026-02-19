Avertisment serios de la medici! Cazurile de meningită s-au înmulţit de la începutul anului, iar majoritatea pacienţilor sunt copii! Doctorii recomandă părinţilor să îi ducă pe cei mici la control imediat ce apar simptome ca de gripă, pentru că poate fi vorba despre o urgenţă medicală majoră.

Medicii infecţionişti avertizează: evoluția meningitei poate fi fulminantă. Tratamentul trebuie început de urgenţă. Orice întârziere poate duce la complicații severe sau deces. Simptomele care trebuie să alarmeze sunt comune cu cele ale unei viroze.

"Este urgență medicală absolută. […] Este important cetățeanul să poată nu neapărat să pună diagnosticul, dar să recunoască o situație de gravitate", a explicat managerul Institutului Matei Balş, Adrian Marinescu.

Vaccinarea împotriva meningitei este sub nivelul optim

Fără să fie obligatorie, vaccinarea împotriva meningitei este sub nivelul optim, în ciuda riscului foarte mare de mortalitate. Serul costă în jur de 500 de lei, iar pentru imunizarea completă este nevoie de trei doze. Copiii şi vârstnicii au dreptul la ser gratuit, însă.

Reporter: Ați vaccinat-o pe cea mică de meningită?

Părinte: N-am vaccinat-o. Și nu cred că aș vaccina-o. Nu știu nimic despre el. [...] Vom vedea ce va zice și medicul de familie, să ne consultăm cu el.

Părinte: Sunt ambii copii vaccinați. Consider că e destul de periculoasă pentru copii.

Reporter: Ați luat măsuri de prevenție?

Părinte: Bineînțeles. Sperăm să nu avem probleme.

Părinte: Fiecare părinte trebuie să aleagă în dreptul copilului și trebuie să fim responsabili pentru viitorul adult.

"În România, din păcate, nu avem o rată de vaccinare foarte crescută. […] Noi, medicii, facem eforturi susținute să convingem pacienții, să convingem părinții, în primul rând, să vaccineze copiii", a explicat medicul pediatru Camelia Păun.

În urmă cu un an, o fetiţă de cinci ani a murit din cauza meningitei la spitalul de copii din Timişoara. Pentru a preveni îmbolnăvirea, medicii recomandă, pe lângă vaccinare, atenţie la igienă, creşterea imunităţii şi evitarea aglomeraţiilor.

