Încă o delicatesă românească devine marcă protejată în Uniunea Europeană. Inspirat din tradiţiile culinare ale Deltei Dunării, batogul de sturion, un file fraged afumat cu lemn de fag sau cireş, devine al 16-lea produs românesc protejat la nivel comunitar, alături de magiunul de Topoloveni şi cârnaţii de Pleşcoi. 

de Andreea Filip

la 19.02.2026 , 19:45

Un file de pește nobil, cu textură fermă, care se feliază perfect și are un gust dulce-sărat, ușor afumat. Acesta este Batogul de Sturion.

Procesul de fabricaţie  presupune sărarea cu un amestec de condimente. Uscarea şi afumarea cu lemn de esenţă trare pentru un plus de culoare. Gustul dulce-sărat vine însoţit de aroma specifică de sturion.

Fiecare etapă are secretele ei.

Mod de preparare a batogului de sturion 

"Pentru sărarea batogului de sturion se foloseşte sare germană iondată, grunjoasă. Se realizează din partea dorsală a morunului. Folosim peşti de 20-40 de kg. Reţeta propriu zisă are sare, zahăr, piper verde. Legarea se realizează manual. Îi creăm o formă, este o legare tradiţională. Afumarea durează 5 ore.", spune Elena Ailincăişef de producție.

Cu toate detaliile bifate, batogul iese pe poarta fabricii.

"Această reţetă este păstrată de bunicile noastre foarte bine. Noi, tulcenii, ne mândrim că avem un preparat atât de valoros.", spune un tulcean

Batog de sturion, prezentat în cadrul unei expoziţii la Paris pe la 1869 

Batogul de sturion este cunoscut de secole ca preparat premium, o delicatesă pescărească.

"A fost prezentat şi în cadrul unei expoziţii la Paris pe la 1869 de către România. Şi fileul dorsal, batocul de sturion afumat este un produs premium de tip gourmet care poate însoţi preparate exclusiviste.", explică Dan Buhai, producător preparate din peşte.

Batogul de sturion datează din anul 1.400 şi a fost apreciat de marile bucătării ale Europei. 

