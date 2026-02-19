LOTO 6/49 joi 19 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

LOTO 6/49 joi 19 februarie 2026. Joi, 19 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 19 februarie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Rezultate LOTO 6 din 49. Report de peste 10 milioane de euro la Joker

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 48.200 de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Câştigătorii Loteriei Române

La tragerea Noroc Plus de duminică, 15 februarie, s-a înregistrat un câștig, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker de duminică, 15 februarie, s-a înregistrat un câștig, la categoria a II-a, în valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Pitești. La categoria a III-a s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 79.698,86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu Mare și Baia Mare.

La tragerea Loto 6 din 49 de duminică, 15 februarie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri, în valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro și pe Amparcat.ro.

La tragerea Loto 5 din 40 de duminică, 15 februarie, s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a, în valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare de duminică, 15 februarie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 26, 43, 5, 18, 7 (+18)

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5, 0, 5, 5, 8, 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 8, 0, 2, 6, 0, 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 5, 3, 8, 6, 5, 3, 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 3, 9, 14, 15, 24, 33

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 1, 23, 33, 48, 2, 35

