Premierul si ministrul de Finanţe s-au întâlnit azi cu oficialii Agenției de rating Moody's. Asta, la doar câteva zile după ce agenţia Fitch a menţinut ratingul României la doar o treaptă deasupra categoriei "junk", cea care îi face pe investitorii să fugă mâncând pământul. Între timp, negocierile pentru Buget se complică. PSD vrea să cuprindă în el ajutoare sociale de 3,5 miliarde lei. Sorin Grindeanu ameninţă din nou cu ruperea Coaliţiei, dacă premierul nu pune bani deoparte pentru pensionari.

În discutiile cu oficialii Moody`s, premierul a dat asigurări că Guvernul va limita cheltuielile Statului şi va reduce deficitul bugetar până la 6,2% din PIB la finalul anului. Între timp, Guvernul speră să convingă Bruxellesul să ne dea toate cele peste 230 milioane de euro din PNRR, după ce reforma pensiilor speciale încasate de magistraţi a fost validată de Curtea Constituţională.

Executivul încearcă să convingă Bruxelles-ul

"Exact cum am spus că fac, am avut o comunicare informală cu Comisia Europeană. Vom avea o scrisoare în care vom explica toate demersurile și vom pune o nouă lumină asupra Cererii de Plată 3, în ceea ce privește modul în care România și-a îndeplinit acest jalon", a afirmat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene.

Prim efect după decizia CCR: dobânzile au scăzut

Un prim efect al deciziei CCR de ieri: dobânzile la care se împrumută România au scăzut la 6,4%, cel mai mic nivel din ultimii doi ani.

Negocierile pentru Buget rămân, însă, tensionate. PSD ameninţă că îi va retrage încrederea premierului, dacă Ilie Bolojan va refuza măsurile propuse de social-democraţi.

"Dar ce s-a schimbat? Avem vreun buget pe care l-ați văzut? Aveți dvs. date? Ce vă face să credeți că mi-am schimbat punctul de vedere?", a întrebat Sorin Grindeanu, președinte PSD.

Ilie Bolojan a respins deja varianta impozitării progresive, avansată insistent de liderii PSD. Sorin Grindeanu a anunţat că PSD nu va renunţa la ajutoarele pentru pensionari.

"Vorbim de un buget de vreo 2.000 de miliarde. Propunerile PSD pe pachetul de solidaritate, care sunt țintite către oamenii care au suferit, au salarii mici, pensionari, tot acest pachet înseamnă undeva până în 3,5 miliarde, din 2.000 de miliarde", a declarat Sorin Grindeanu.

UDMR cere măsuri mai dure împotriva evaziunii

Liderii UDMR pun şi ei presiune pe Ilie Bolojan.

"M-aș fi așteptat să fie mai hotărât un pic cu evaziunea fiscală, cu fraudele la TVA, de exemplu. Am înțeles că România pierde anual cam 7 miliarde de euro. Și vorbesc în primul rând despre marii evazioniști. Dacă Guvernul ar fi mai hotărât, am putea să aducem mai multe sume la bugetul de stat", a afirmat Csoma Botond, liderul deputaților UDMR.

Guvernul va adopta săptămâna viitoare reforma administratiei si măsurile de relansare economică. Ambele proiecte vor fi adoptate prin Ordonanţă de Urgenţă.

