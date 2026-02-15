Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trei obiceiuri de bază pentru un somn mai bun

Tot mai mulţi români folosesc medicamente care îi ajută să adoarmă. Însă cu o rutină de somn corectă, ritmul circadian se poate restabili în mod natural.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 08:56

Ce poţi face dacă ai probleme cu somnul? Corpul tău a fost proiectat să trăiască afară, în natură: ziua lumină puternică noaptea întuneric și frig multă mișcare peste zi. Noi trăim invers: stăm în interior, în lumină slabă noaptea e cald și stăm pe telefon ne mișcăm puțin și haotic. Când corpul nu mai face față, apare mesajul de eroare: "nu mai pot să dorm".

Ca să îl ajuți, întoarce-te la aceste trei obiceiuri de bază. Primul și cel mai important lucru: expune-te la lumină în primele 30 de minute după ce te-ai trezit. De ce contează: ochii trimit creierului mesajul "este zi, trezește-te" se setează ceasul intern și pornește numărătoarea inversă de ~16 ore până la somn se secretă cortizol dimineața, ca să ai energie, și mai târziu melatonină ca să adormi ușor.

Cum faci concret: ieși afară 5–30 de minute, ideal fără ochelari de soare chiar și pe nor, lumina de afară e de zeci de ori mai puternică decât în casă. Dacă nu poți ieși, poți folosi o lampă de tip "daylight" în bucătărie sau la birou. Dimineața, lumină puternică în ochi, seara, lumină cât mai puțină în ochi

Articolul continuă după reclamă

Al doilea pilon: ora de somn și ora de trezire trebuie să fie cât de cât fixe. De ce: creierul "învață" la ce oră să genereze somn cu vârsta îi este din ce în ce mai greu să pornească singur somnul dacă tot schimbi orele, îi strici ritmul și ajungi să "nu mai prinzi somnul". Ce poți face dacă ești dat peste cap: alege o oră realistă de trezire și păstreaz-o zilnic, inclusiv în weekend chiar dacă dormi prost o noapte, te trezești tot la aceeași oră dimineața ieși din nou la lumină seara te bagi în pat aproximativ la aceeași oră, plus minus 30 de minute.

Gândește-te la ritmul circadian ca la o piesă de dans: dacă bați pasul când nu trebuie, toată coregrafia se strică. Dacă prinzi ritmul 2–3 săptămâni, de obicei somnul începe să se "așeze". 

Al treilea lucru, ignorat de foarte mulți, dar foarte puternic: dormi în cameră mai rece. De ce: corpul trebuie să își scadă temperatura ca să poți adormi profund în natură, noaptea a fost mereu mai rece căilor respiratorii și creierului le place aerul ușor rece în timpul somnului.

 Cum faci, fără să îngheți: coboară treptat temperatura spre 19–20°C în dormitor, chiar mai jos în sezonul rece: geam ușor deschis sau caloriferele mai încet în sezonul cald: aer condiționat setat jos, ideal din altă cameră, plus aerisire tu stai la călduț sub pilotă, dar aerul din jurul capului este răcoros.

Nu trebuie să fie "frig de nu poți sta", trebuie să fie răcoros. Tu te încălzești din pătură, corpul se răcorește din aer.

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

somn sport medic
Înapoi la Homepage
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună?
Observator » Sănătate » Trei obiceiuri de bază pentru un somn mai bun