Tragedie în localitatea Comarnic, din judeţul Prahova! Un fotbalist de 16 ani care juca la echipa de juniori a clubului de fotbal Petrolul a murit spulberat de un tren care circula pe ruta Galaţi-Braşov. Un pasager care a văzut totul a sunat imediat la 112, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Este o anchetă în curs a poliției Prahova, agenții încearcă să înțeleagă exact ce s-a întâmplat în momentul în care tânărul de 16 ani a fost lovit de tren, cel mai probabil acesta cobora din casa lui din Comarnic și urma să meargă în Ploiești la antrenamente.

Filmul tragediei din Comarnic

Acesta ar fi avut gluga pe cap și nu ar fi văzut trenul circulând printre liniile de cale ferat, o zonă destul de periculoasă pentru a ajunge la gara din Comarnic.

Asta este o primă ipoteză a polițiștilor. Informațiile se pot schimba în funcție de probele adunate de polițiști și audierile făcute de aceștia.

Tânărul de 16 ani ajunsese la echipa Petrolul în 2025, atunci când antrenorii de acolo i-au recunoscut talentul și abilitățile și au spus că poate avea o carieră promițătoare.

