Kievul şi Moscova nu au reuşit nici de această dată să îngroape securea războiului. Volodimir Zelenski a dezvăluit că cele două tabere au reuşit să găsească teren comun pentru un posibil armistiţiu, însă nu şi pentru încheierea conflictului. Între timp, se fac pregătiri pentru următoarele negocieri, la care Uniunea Europeană îşi doreşte şi ea să participe. Bruxellesul vrea să-i ceară Rusiei să-şi retragă trupele şi din Republica Moldova şi Belarus.

Discuţiile de la Geneva s-au încheiat fără o concluzie clară. Deşi pe plan militar cele două tabere s-au înţeles pentru un posibil armistiţiu, negocierile politice s-au împotmolit. Principalul obstacol rămâne statutul celor 4 regiuni ocupate parţial de ruşi. Volodimir Zelenski a anunţat că, în ciuda presiunilor, nu va cere armatei să se retragă.

"Trebuie să înţelegem că Donbasul este parte a independenţei noastre, o parte a valorilor noastre. Nu e vorba de pământ, nu e vorba doar de teritorii, e vorba de oameni, despre apartenenţă", a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Nu am nevoie de asta. Ca să încheiem războiul şi să mergem pe calea diplomaţiei, nu am nevoie de aceste prostii istorice, pentru că doar tragem de timp", a mai spus Volodimir Zelenski.

UE vrea să ia parte la următoarea rundă de discuţii

Zelenski a anunţat că următoarea rundă de discuţii va avea loc tot în Elveţia. Uniunea Europeană îşi doreşte să fie invitată la masa negocierilor. Liderii blocului comunitar vor să-i ceară Rusiei să-şi retragă trupele staţionate în Transnistria, Belarus, Georgia şi Armenia.

"Ştiu că americanii şi câţiva europeni discută cu Rusia despre un nou document între NATO şi Rusia", a mai spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Surse citate de New York Times spun că oficialii europeni iau în calcul să creeze o zonă demilitarizată, care să nu fie sub controlul niciuneia dintre tabere. Pregătirile diplomatice au loc în timpul exerciţiului Steadfast Dart 2026. Aproape 10 mii de soldaţi din 13 ţări se antrenează în nordul Germaniei. Trupele americane şi cele române nu participă la exerciţiu.

Ministrul rus de Externe: Nu vrem războaie

"Nu vrem războaie, dar dacă vecinii noştri europeni, în loc să-şi recunoască propriile greşeli şi să înţeleagă că suntem condamnaţi să trăim împreună, se pregătesc de război, […] va fi un război cu totul diferit", a spus ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Şefii a cinci servicii de informaţii europene au declarat, sub protecţia anonimatului, pentru Reuters, că sunt sceptici că Rusia şi Ucraina vor ajunge la un acord de pace înainte de finalul anului. În opinia lor, Moscova nu vrea să încheie războiul, ci se foloseşte de negocieri pentru a obţine ridicarea sancţiunilor economice şi semnarea de noi acorduri comerciale cu Statele Unite.

Până la soluţionarea războiului, Volodimir Zelenski are o criză internă. Valeri Zalujnîi, fostul şef al armatei şi actual ambasador în Regatul Unit, l-a acuzat pe preşedinte că poartă responsabilitatea pentru eşecul contraofensivei din 2023 şi l-a acuzat că a trimis serviciile secrete în biroul său, la începutul războiului. Sondajele interne îl dau pe Zalujnîi drept principalul rival al lui Zelenski la conducerea ţării.

