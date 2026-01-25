Temperaturile oscilante din această perioadă sunt un pericol pentru imunitate. Medicii ne recomandă câteva obiceiuri simple pentru a ne feri de gripă sau viroze.

Medicii avertizează că, în această perioadă, sistemul imunitar este mai scăzut, iar virozele sunt în creștere. Aceștia vin cu câteva recomandări pentru întărirea sistemului imunitar.

În primul rând, odihna. Un somn bun ajută corpul să facă față virusurilor. Specialiștii ne recomandă să dormim între 7 și 9 ore pe noapte pentru ca organismul să fie odihnit. Hidratarea este la fel de importantă. Apa ajută corpul să facă față perioadei reci. Chiar dacă în acest moment, corpul nu mai cere la fel de des să ne hidratăm.

Este indicată și mișcarea, precum mersul pe jos sau plimbările prin parc sau natură. Însă, cel mai important factor pe care oamenii trebuie să-l ia în considerare în sezonul rece este alimentația sănătoasă, fructele și legumele de sezon, iar medicii ne sfătuiesc să bem cât mai multe ceaiuri, precum ceaiurile de cătină sau de tei.

Chiar dacă par niște sfaturi simple, acestea ajută pentru a ne proteja organismul, mai ales că virozele în ultima perioadă au luat amploare atât de aici.

