La doar câteva ore de la un cod portocaliu care a îngreunat circulaţia în mai bine de jumătate de ţară, meteorologii au emis o nouă informare. ANM anunţă că, până duminică dimineaţă, urmează o perioadă cu precipitaţii, polei, gheţuş, un nou strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi viscol.

ANM anunţă un nou val de ninsori şi viscol. Care sunt zonele vizate - Profimedia

Astfel, conform informării, în intervalul 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00, urmează precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece.

În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va

cuprinde majoritatea zonelor.

Articolul continuă după reclamă

În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, însă în seara zilei de vineri (20 februarie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor predomina ninsorile.

Local cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5...15 cm.

Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice.

Vor fi viteze în general de 40...55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70...90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade.

Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între -12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰