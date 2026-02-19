Când făcea prezentarea liderilor prezenţi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, preşedintele american Donald Trump l-a prezentat pe Nicuşor Dan drept "prime-minister Dan" (prim-ministrul Dan). Nicușor Dan este singurul președinte din Uniunea Europeană prezent la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, unde, după spusele sale, se află pentru a consolida relaţiile bilaterale SUA-România.

Gafă a lui Trump la Consiliul pentru Pace: Prim-ministrul Dan al României. "Oameni minunaţi românii" - Presidency.ro

"Prim-ministrul Dan al României. [...] Oameni minunați românii, oamenii din România sunt fantastici și dumneavoastră sunteți. Foarte mulți români vin și lucrează și ajută în această țară" a spus Donald Trump în timpul discursului de la întâlnirea de inaugurare a Consiliului pentru Pace, la Washington.

Șeful statului va avea o intervenție în cadrul reuniunii, la care ţara noastră participă în calitate de observator. Criticat pentru decizia de participa la Consiliul pentru Pace, preşedintele Nicuşor Dan a explicat marţi că "este în interesul României" să fie prezentă atât pentru a urmări discuțiile, cât și pentru a consolida și clarifica relația bilaterală cu Statele Unite.

De ce participă Nicuşor Dan la reuniunea Consiliului pentru Pace

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan a menţionat că participarea la reuniune va clarifica relaţiile bilaterale.

"Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum să le spunem, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate, din partea administraţiei americane. Cred că prezenţa României, prin preşedintele ei, ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, şi diplomatic şi faţă de cetăţeni care este relaţia adevărată bilaterală între România şi Statele Unite", a arătat şeful statului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰