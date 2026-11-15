A fost o zi cu emoţii pentru zece mii de studenţi de la Medicină. Au susţinut astăzi rezidenţiatul, care le decide viitorul. După patru ore de examen, unii au ieşit încrezători, alţii resemnaţi că vor fi nevoiţi să plece în străinătate. Ministrul le-a transmis încurajări, deşi cei mai mulţi dintre ei nu vor prinde locuri în spitalele pe care şi le doresc.

Peste 800 de candidaţi au făcut coadă de la primele ore în faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Au intrat în sălile de examen cu vise mari, speranţe şi emoţii.

"Este mult de muncă. Pentru toţi e un efort mare şi mult timp alocat. Dacă nu ai suficient timp, atunci nu îl iei.", spune Adelina.

"Am mai multe variante. Cât timp nu este chirurgie, orice, pentru mine e în regulă. În principal mi-aş dori să rămân în ţară, dar dacă nu o să am posibilităţile şi oportuniţăţile pe care mi le doresc, iau în considerare şi să plec.", spune Andra.

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"Anestezie Terapie Intensivă, sau Cardiologie. Acestea sunt pasiunile mele din timpul facultăţii. Îmi place, este o specialitate complexă care le înglobează pe toate. Şi cred că m-ar împlini şi academic şi sufleteşte.", explică Oana.

Concursul de rezidenţiat a fost organizat în şase centre universitare din România

Centrul de examen de la Bucureşti a fost cel mai mare din ţară. Peste 3.700 de candidaţi s-au luptat pe 1550 de locuri. Tot aici a fost obţinut şi cel bun rezultat din ţară: 943 de puncte. Vor fi declaraţi admişi toţi cei care au obţinut mai mult de 60% din punctajul naţional maxim.

"Concursul a fost dificil, a fost mai provocator decât mi-am imaginat.", spune un tânăr.

"A fost bine, m-am pregătit destul de ok şi a fost conform aşteptărilor Aş fi vrut să merg la pediatrie, să dau la pediatrie, la o specializare pediatrică dar vedem, sunt destul de indecisă. Dacă aş avea post aş rămâne.", mărturiseşte Andreea.

Candidaţii au la dispoziţie 24 de ore pentru a depune contestaţii

Pentru cei aproape 10.000 de candidaţi din toată ţara sunt disponibile în spitale doar 5500 de locuri. Lor, la finalul rezidenţiatului, li se termină şi contractul. Doar cei mai buni 265 au garanţia locului de muncă la finalul perioadei de învăţare - sunt chiar obligaţi să lucreze în spitalul care i-a pregătit vreme de cel puţin cinci ani.

Călin se gândeşte să plece în Elveţia, dacă nu prinde un post într-un spital din ţară.

"Rezidenţiatul aici, de asta l-am dat, aş vrea prima dată să încerc în România. Dar dacă după sistemul e prea dificil, nu se găseşte post nici la privat, nici la stat o să plec în străinătate, vă daţi seama.", spune Călin Dinculescu.

Alexandra e deja la al doilea examen de rezidenţiat. Face gărzi ca medic infecţionist la un spital din Bucureşti, dar nu are post.

"Eu nu văd rezidenţiatul cu ochi pozitivi. Avem 10.000 de candidaţi şi 200 de posturi? Ce fac cei 9.000? Rămân şomeri după rezidenţiat. Eh, să plecăm cu toţii mai bine. Am mulţi colegi care după ce au terminat rezidenţiatul sunt şomeri. Nu pot să facă copii, nu aun un plan pe viitor, nu au nicio viziune pentru că nu au post.", spune Alexandra.

Ministrul Sănătăţii are de gând să scoată posturile din examenul de rezidenţiat.

"Experienţa ultimilor 4-5 ani ne arată că aceste posturi, pe de o parte nu se ocupă, pe de altă parte şi dacă se ocupă, în scurt timp îşi modifică specialitatea sau o a treia variantă, după cei 4-5 ani de rezidenţiat nu se mai întorc la post.", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a promis şi că posturile de medic specialist nu vor mai putea fi "dosite" de manageri şi de şefii de secţii, după ce Ministerul Sănătăţii va dezvolta o platformă care va centraliza toate posturile neocupate din sistem.