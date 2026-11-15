Ce se întâmplă dacă bei cafea zilnic. Descoperirile cercetătorilor despre schimbările din organism

Un studiu realizat de Universitatea din Copenhaga arată că persoanele care beau cafea în mod regulat pot avea un tranzit intestinal diferit și o diversitate mai mare a bacteriilor din intestin. Cercetătorii au analizat inclusiv contracțiile colonului, care ajută la deplasarea resturilor alimentare prin sistemul digestiv.

Studiul a fost publicat în revista științifică "Gut Microbiology", specializată în cercetarea microorganismelor intestinale. Scopul cercetării a fost de a afla ce legătură există între consumul obișnuit de cafea și modul în care funcționează sistemul digestiv.

Pentru a observa ce se întâmplă în interiorul organismului, cercetătorii au folosit o mică capsulă electronică, pe care participanții au înghițit-o. Aceasta a înregistrat mai multe informații pe măsură ce a trecut prin tubul digestiv.

Ce efecte are cafeaua asupra sistemului digestiv

Capsula electronică a măsurat timpul necesar pentru ca alimentele digerate să traverseze tractul gastrointestinal, temperatura, nivelul de aciditate și contracțiile intestinale.

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La studiu au participat 61 de adulți din Danemarca, pe care cercetătorii i-au împărțit în două grupuri, în funcție de cantitatea de cafea consumată. Primul grup a inclus persoane care au băut între una și cinci cești de cafea pe zi, în cel puțin patru dintre cele opt zile ale studiului. Al doilea grup a fost format din persoane care consumau cafea mai rar.

Rezultatele au arătat că persoanele care beau cafea în mod regulat au o diversitate mai mare de microorganisme în intestin, comparativ cu cele care consumă cafea mai rar. Această observație a mai fost găsită şi în alte cercetări care sugerează că băutura poate influența microbiomul intestinal, adică totalitatea bacteriilor și a altor microorganisme care trăiesc în sistemul digestiv, potrivit Euronews.

Francesca Bucci, coordonatoarea studiului și doctorandă în cadrul Departamentului de Nutriție, Exercițiu Fizic și Sport al Universității din Copenhaga, a explicat că un consum regulat de cafea pare să influențeze modul în care funcționează intestinele.

Ce se întâmplă în organismul celor care consumă cafea frecvent

O descoperire relevantă a studiului a fost că persoanele care beau cafea frecvent au un nivel de aciditate mult mai scăzut în intestinul subțire decât cele care consumă această băutură ocazional. Cercetătorii au observat și o legătură între consumul mai mare de cafea și numărul crescut de contracții ale colonului. Aceste mișcări musculare ajută la deplasarea conținutului intestinal prin sistemul digestiv.

Contracțiile sunt importante pentru digestie și pentru un tranzit intestinal regulat. Ele ajută organismul să elimine resturile și pot contribui la prevenirea constipației, dar și la menținerea musculaturii intestinale în stare bună.

Francesca Bucci a explicat că aceste contracții pot favoriza digestia, pot reduce riscul de constipație și pot ajuta mușchii intestinului să funcționeze corect. În schimb, cercetătorii nu știu încă dacă nivelul mai scăzut de aciditate din intestinul subțire este benefic pentru sănătate sau dacă poate avea și efecte negative.

Este cafeaua responsabilă pentru aceste schimbări?

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele studiului nu demonstrează că băutul cafelei provoacă în mod direct schimbările observate în sistemul digestiv.

Totuși, Henrik Munch Roager, profesor asociat și coordonator al unui grup de cercetare din cadrul Departamentului de Nutriție, Exercițiu Fizic și Sport al Universității din Copenhaga, consideră că există motive pentru a crede că această băutură are un rol important.

El a explicat că studiile anterioare au arătat deja că băutul cafelei influențează mai multe procese digestive, inclusiv secreția de acid din stomac. Din acest motiv, cercetătorul consideră că diferențele observate între participanți ar putea avea legătură cu efectele cafelei și nu ar fi doar o coincidență.

De altfel, a subliniat el, multe persoane observă în viața de zi cu zi că o ceașcă de cafea le influențează digestia și nevoia de a merge la toaletă.

Pentru a înțelege mai bine aceste efecte, echipa de cercetare vrea să realizeze un nou studiu, în care cantitatea de cafea consumată de participanți să fie controlată. Spre deosebire de cercetarea actuală, care a urmărit doar obiceiurile de consum, un astfel de experiment ar permite o analiză mai precisă.

În acest fel, oamenii de știință ar putea afla dacă băutura este într-adevăr responsabilă pentru schimbările observate și prin ce mecanisme influențează tranzitul intestinal și contracțiile colonului.