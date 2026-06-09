Guvernul brazilian a anunţat luni suspendarea temporară a utilizării primului vaccin din lume în doză unică împotriva dengue, după identificarea a două decese suspecte, transmite AFP.

Brazilia suspendă vaccinul împotriva dengue, din cauza unor decese suspecte. 500.000 de oameni, deja vaccinaţi - Profimedia

Peste jumătate de milion de persoane, în special lucrători din domeniul sanitar, au primit de la începutul anului o doză din acest vaccin dezvoltat în Brazilia de institutul public Butantan şi omologat în noiembrie de autorităţile sanitare.

Transmisă la oameni de ţânţarul tigru, dengue poate provoca febră mare, dureri de cap, dureri musculare, greaţă şi erupţii cutanate. În cazuri rare, boala poate fi mortală.

Dintre cele 501.044 de persoane vaccinate între luna ianuarie şi sfârşitul lunii mai, 3.703 au prezentat simptome similare cu cele ale dengue, adică 0,7% din total, iar 42 au avut "reacţii mai severe", potrivit Ministerului Sănătăţii.

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Trei cazuri grave au fost înregistrate, dintre care două decese, un bărbat de 58 de ani şi o femeie de 48 de ani. O femeie de 38 de ani a necesitat internare la terapie intensivă şi ulterior a fost externată.

"Nu există date suficiente pentru a stabili o legătură de cauzalitate între vaccin şi aceste trei cazuri grave, dar este un semnal de alarmă", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandre Padilha, în cadrul unei conferinţe de presă.

"Chiar dacă cele mai grave 42 de cazuri reprezintă doar opt cazuri la 100.000 (...) am decis să întrerupem temporar vaccinarea", din "precauţie", a adăugat oficialul.

Ministrul a afirmat că aceste reacţii adverse au fost "absolut neaşteptate", întrucât nu fuseseră observate atunci când vaccinul a fost testat pe mai bine de 16.000 de voluntari din 14 state braziliene, dovedind o eficacitate de 91,6% împotriva celei mai grave forme a bolii.

Singurul alt vaccin disponibil împotriva dengue la nivel mondial este TAK-003, care necesită două doze, administrate la un interval de trei luni, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Doza unică poate permite accelerarea şi facilitarea campaniilor de vaccinare în masă.

În 2024, Brazilia a înregistrat peste 6.000 de decese cauzate de dengue, aproape jumătate din totalul deceselor raportate la nivel mondial, însă situaţia s-a îmbunătăţit semnificativ anul trecut, notează AFP.