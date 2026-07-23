Încă un bebeluş mort, în timp ce aştepta un loc la ATI Marie Curie. În 6 ani au fost 150 de astfel de cazuri

Soluţie de avarie pentru criza de la Secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți de la Spitalul Marie Curie. 22 de posturi pentru asistente medicale au fost deblocate astăzi, în ședința de Guvern, printr-un memorandum. În momentul de față, toate paturile sunt ocupate, iar nouă copii aşteaptă un loc. Un bebeluș bolnav din Constanța a murit în așteptarea unui pat la ATI. Medicul Cătălin Cîrstoveanu a declarat că 150 de copii bolnavi au murit în șase ani, așteptând un loc la ATI.

Guvernul a aprobat azi organizarea unui concurs pentru ocuparea a 22 de posturi de asistenţi la Spitalul de Copii Marie Curie, o soluţie de avarie pentru criza cu care se confruntă unitatea medicală.

Criza de la Marie Curie: 9 copii pe lista de aşteptare pentru un pat la ATI

Săptămâna trecută, doctorul Cătălin Cîrstoveanu, şeful secţiei de ATI nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie din Capitală, a avertizat că secţia pe care o conduce traverseaza o criză pentru că a pierdut 7 asistente, placate sau intrate în concediu de maternitate.

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În locul lor nu a mai fost angajat personal, posturile fiind blocate în sistem. Din acest motiv a fost nevoit să ceară către DSP să închidă temporar 5 paturi din cele 27 existente, destinate bebeluşilor cu malformaţii sau cu alte afecţiuni grave.

Într-o declarație pentru Observator, medicul Cîrstoveanu a confirmat că toate paturile Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți sunt în prezent ocupate, iar nouă copii se află pe lista de aşteptare pentru un loc.

Potrivit medicului, în ultimii șase ani, 150 de copii bolnavi au murit așteptând un loc la ATI. În sistem sunt înregistrate 140 de decese, însă, adăugând și cazurile care nu au fost introduse, numărul real este de cel puțin 150, a precizat medicul.

Un copil din Constanța, unul dintre bebelușii cu probleme medicale care așteptau un loc la ATI, a murit, potrivit informaţiilor Observator.

Soluţia de avarie a Guvernului

Guvernul a aprobat, joi, Memorandumul privind organizarea concursului pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenţi medicali la Marie Curie.

Potrivit unui comunicat, unitatea spitalicească se confruntă cu o situaţie extrem de gravă la nivelul secţiilor deoarece, din cauza fluctuaţiilor personalului, nu poate asigura spitalizarea bebeluşilor care au nevoie de îngrijire urgentă. "Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii M. S. Curie precizează că se încadrează în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs", menţionează sursa citată.

Ministerul Sănătăţii a transmis, într-un comunicat că, "totuşi, această aprobare reprezintă doar soluţionarea unei situaţii punctuale şi nu rezolvă problema majoră cu care se confruntă sistemul sanitar din România".

Totodată ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, atrage atenţia că spitalele din întreaga ţară continuă să funcţioneze cu un deficit critic de personal iar deblocarea celor 22 de posturi nu poate reprezenta răspunsul la nevoile întregului sistem.

"Aprobarea celor 22 de posturi pentru Spitalul Marie Curie era absolut necesară şi mă bucur că acest demers a fost aprobat. Este unul dintre cele mai importante spitale pediatrice din România. Dar nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România, care se confruntă cu aceleaşi dificultăţi. În multe unităţi sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienţilor la servicii medicale şi pune o presiune uriaşă asupra cadrelor medicale. Ministerul Sănătăţii nu renunţă la demersurile pentru deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar. Pacienţii din România au nevoie de personal medical suficient în toate spitalele, nu doar în câteva unităţi", a declarat Cseke Attila.

De asemenea, Ministerul Sănătăţii a reamintit că proiectul privind deblocarea posturilor vacante la nivel naţional a parcurs aproape în totalitate circuitul de avizare, obţinând deja 10 avize favorabile din partea instituţiilor competente. "Ministerul Sănătăţii consideră că investiţia în resursa umană reprezintă cea mai importantă investiţie în sistemul sanitar. Fără medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar suficient, spitalele nu pot răspunde nevoilor pacienţilor, indiferent de nivelul investiţiilor în infrastructură sau echipamente", se subliniază în comunicat.

Medic român din Germania: Închiderea a 5 paturi la ATI este un dezastru național

Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, a explicat într-o postare pe Facebook că peste tot în Europa se închid temporar paturi ATI din cauza lipsei de personal, în special a asistentelor, deoarece "un pat ATI fără personal calificat este o iluzie periculoasă". El avertizează însă că, în condițiile în care România are doar 20-30 de paturi ATI pentru copiii cu afecțiuni cardiace, închiderea a cinci paturi "este un dezastru național".

"Ca medic ATI cu supraspecializare în terapia intensivă cardiovasculară, vreau să spun un lucru pe care cei din sistem îl cunosc foarte bine: în toată Europa, una dintre principalele cauze ale închiderii paturilor de terapie intensivă este lipsa personalului medical, în special a asistentelor medicale. Nu este o excepție românească. Și în secția în care lucrez suntem uneori obligați să reducem numărul de paturi funcționale, în funcție de numărul de asistente disponibile", a atras el atenţia.

El este de părere, însă, că situația României este gravă în ceea ce privește terapia intensivă cardiovasculară pediatrică. "Într-o țară cu aproximativ 150.000 de nașteri anual și milioane de copii, existența a doar 20-30 de paturi ATI cardiovasculare pediatrice face ca fiecare pat să fie vital. Închiderea a cinci paturi într-un centru terțiar precum Marie Curie este un dezastru național. Când fiecare loc poate însemna diferența dintre viață și moarte, statul nu mai are voie să invoce blocaje administrative, memorandumuri sau lipsa fondurilor. Are obligația morală și legală de a asigura accesul la tratament", a mai transmis medicul.

Potrivit acestuia, România are datoria să finanțeze și să organizeze imediat transferul acestor copii către centre din străinătate care îi pot trata: "Niciun copil nu trebuie condamnat pentru că un post de asistent medical rămâne blocat pe hârtie. Este inadmisibil ca, într-un stat european, să existe copii care mor așteptând un pat ATI, în timp ce autoritățile discută despre proceduri și economii bugetare. Viețile acestor copii valorează infinit mai mult decât orice calcul contabil".

Iuliu Torje susține că "un stat care joacă barbut cu viețile celor mai vulnerabili pacienți este un stat care și-a abandonat una dintre cele mai fundamentale responsabilități".