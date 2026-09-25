Ceața mentală nu este o boală, ci un simptom care poate apărea pe fondul lipsei de somn, stresului, anxietății sau dificultăților de concentrare. Psihologul Radu Bălănescu a explicat, la Observator 16, cum putem face diferența între simpla oboseală, epuizare și problemele de atenție sau memorie și ce putem face pentru a ne recăpăta claritatea mentală.

Prezentator: Radu Bălănescu este în platou ca să ne ajute să ne ridicăm puțin ceața mentală. O să începem direct, pentru că este un subiect cu multe întrebări: care sunt cauzele? Au o boală? E un diagnostic?

Invitat: Ceața în sine nu este o boală, este un simptom. Ea nuanțează o lipsă de somn, de atenție, o lipsă de concentrare. Nu e boală. Cauza poate fi ca un efect de cerc sau de domino... Dacă somnul este de calitate slabă, dacă avem apnee, dacă avem treziri pe timp de noapte, evident că vom avea mai multă anxietate, cortizol și nu vom avea atâtea resurse pe cât ne-am dori. Pe lângă treaba asta, e direct legată de stresul oxidativ, pentru că nu dormim bine. Anxietatea poate să fie ca profil sau ca rezultat din cauza lipsei somnului, pentru că somnul ne ajută și ca resursă, și pentru recuperare. Acolo umblăm cu toții, la somn. Dacă umblăm la somn, umblăm și la celelalte.

Prezentator: Dincolo de somnul pe care ni-l permitem sau nu... ce să mai facem?

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Invitat: Vin mulți specialiști care spun: somn, sport și alimentație sănătoasă și cumva este bagatelizată această situație, dar acestea sunt la fundamentul situației. Odată ce noi începem să dormim bine... Asta e gratuit. Medicamentele costă. Odată ce s-a stricat ceva, e mai greu de reparat decât să prevenim. Pe lângă somn, în loc de multitasking, când avem mintea într-o mie de părți, putem face single tasking... să ne concentrăm pe o singură activitate, cum ar fi scrierea într-un jurnal. Să scrii din gânduri pe foaie. Sunt lucruri pentru care nu avem nevoie de bani să le facem. Sportul este un alt lucru pe care îl putem face. Înțeleg că nu toată lumea merge la sală, dar poți merge alert, ca și cum ai vrea să prinzi autobuzul. Să crești pulsul și să faci sport măcar 10-15 minute pe zi.

Prezentator: Putem să ne dăm seama dacă este vorba de ceața mentală sau de oboseala de zi cu zi?

Invitat: Diferența dintre oboseală și epuizare este una destul de mare. Oboseala, odată ce am dormit, a doua zi am energie. Epuizarea, odată ce am dormit, în continuare mă simt obosit. Când vorbim de ceață mentală, vorbim de scăderea capacității de concentrare, ne pierdem ideile, nu suntem coerenți. Uităm dacă am închis ușa, dacă am scos din priză ceva. Adesea îmi vin în cabinet pacienții care spun că au o problemă de memorie și că vor să ia lecitină. Le spun să ia doar dacă au carențe. Suplimentele se aleg împreună cu medicul vostru, doar dacă există carențe. Uneori întâlnesc situații în care nu e o problemă de memorie, ci de atenție, pentru că mintea era în 15 părți. Când am închis ușa, eu nu am înregistrat ușa. În mașină, când am puțin spațiu, apare gândul: „Oare ai închis ușa?” Și îți vine să te întorci.

Prezentator: Bine punctat... Deci nu este o problemă de memorie?

Invitat: Este o problemă de memorie dacă... să spunem că ai drumul spre casă pe care îl faci zilnic și tu îl uiți. Este o persoană cu care tu dialoghezi des și uiți cum o chema, indiferent că ceilalți îți spun despre ea. Acolo sunt carențele de memorie... sau dacă uiți complet ce s-a întâmplat dimineața. Dacă uităm situații minuscule, acolo este vorba despre atenție.

Prezentator: Dar mă întâlnesc cu tine pe stradă și uit numele tău...

Invitat: Acolo nu e o asociere cu numele tău... Sunt persoane care nu rețin nume.

Prezentator: Să spunem că nu știu de unde să te iau...

Invitat: Odată ce ți-am dat indicii, „Hei, ne-am întâlnit la evenimentul X”... și îți amintești, e bine. Recomand să ne facem totuși un set de analize. Dacă tot suntem ultimii din UE, să facem analizele anual, cu trimitere, și s-ar putea să găsim și carențele acelea pentru care să luăm suplimentele.

Prezentator: Deci să recapitulăm: somn, mișcare...

Invitat: Mișcare anaerobă... adică înseamnă să cresc puțin pulsul. Nu trebuie să fim toți culturiști, dar o plimbare spre casă sau spre birou.

Prezentator: Dacă nu funcționează, ajungem la medic?

Invitat: Ajungem la medic în situații în care avem pierderi de memorie, la terapeut atunci când avem atacuri de panică, dacă anxietatea crește, gândurile acelea, ruminații. Ajung să fie mult prea dese și nu mai putem să adormim. Sau în prevenție... Noi recomandăm să vină în prevenție, când nu avem incendii de stins, dar nu prea vine nimeni așa.